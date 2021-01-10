Учимся снимать и монтировать: в Латвии пройдут бесплатные онлайн мастер-классы
Foto: Shutterstock

16 и 17 января жителей Латвии приглашают принять участие в бесплатных онлайн мастер-классах по созданию и монтажу фотоматериалов и видеоконтента.

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Мастер-классы по фотографии проведет основатель агентства "Picture Agency", один из опытнейших фотографов в Латвии Гатис Розенфелдс, в свою очередь мастер-классы по основам видео и монтажу проведут молодые специалисты "Young Media Sharks" Эмилс Смильгис и Мартиньш Таукачс.

Эмилс на протяжении долгого времени занимался фотографией, видеосъемками, монтажом различных молодежных проектов и созданием рекламы на молодежном фестивале "Lampa". У Мартиньша также большой опыт участия в различных проектах.

В ходе мастер-класса запланированы в том числе уроки автора клипов новых латвийских музыкальных групп и рекламных видеопроектов Элвиса Лачса. Он создавал видеоматериал как для Латвии, так и для зарубежного рынка.

Все участники мастер-классов не только получат теоретически знания, но и сами будут создавать личный контент.

Подать заявку на участие может любой желающий до 14 января, заполнив онлайн-анкету здесь.

Организаторы мастер-классов — молодежная организация "Avantis" и "Young Media Sharks". Благодаря поддержке министерства иностранных дел Германии мероприятия пройдут бесплатно.

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