Украсть "финское чудо": почему скандинавские школьники не боятся ошибиться и рассердить учителя

За последние годы финские школы стали феноменом, который изучают на международном уровне. Глубинная реформа системы образования позволила многократно повысить уровень школьников и говорить о "финском образовательном чуде". Руководитель и сооснователь лектория "Прямая речь" Татьяна Булыгина рассказала Forbes Woman, в чем секрет уникального педагогического подхода.

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У американского документалиста Майкла Мура есть довольно ироничный фильм "Куда бы еще вторгнуться?". Режиссер положил в чемодан американский флаг и отправился "захватывать" Европу с тем, чтобы "украсть и вывезти в США" самые гениальные идеи.

И вот ради того, чтобы "украсть лучшую школу", он приехал в Финляндию. Действительно, эта страна много лет подряд в топе рейтингов образования. Однако финны рассказали Майклу Муру что-то странное. У них не принято большое домашнее задание, в школе дети проводят всего 4 часа в день (и это с учетом обеда).

Как они при такой системе хоть что-нибудь успевают? Но рейтинги PISA показывают, что финские дети значительно опережают школьников других стран по начитанности, по математической подготовке и естественным наукам.

В чем же главный секрет? Еще в конце 70-х годов финны поняли важную вещь. Министерству образования нужно учить не детей, а их учителей. Поэтому педагогическое образование в Финляндии включает в себя изучение IT-технологий и академической грамотности. На практике это значит, что учитель должен понимать взаимосвязь науки и технологий с жизнью общества. Он следит за трендами, новейшими исследованиям, современной литературой и живописью. Зарплата учителя выше среднего, на его место обычно большой конкурс.

И вот что интересно, выучив таким образом специалиста, его отправляют в школу и… оставляют в покое. У обычного школьного учителя — огромный кредит доверия. Если математик по какой-то причине повел детей в ботанический сад — значит так было нужно. Если учитель русского решил, что диктант нужно писать в картинной галерее, значит ему виднее.

15 лет назад Финляндии не приходилось доказывать свою прогрессивность. В 2007 компания Nokia занимала первое место в мире по продажам мобильных телефонов. Однако мы знаем, что произошло позже. C 2010 начался упадок Nokia, потом банкротство и продажа активов по частям. Вы спросите, какое это имеет отношение к школе? Вот в том-то и дело, что финская система образования мгновенно сделала вывод: если не принять меры, то будут новые ошибки. После краха своей главной компании финны решили срочно реформировать школу, сделать ее более инновационной.

Для этого был внедрен принцип phenomenon-based learning (феномено ориентированное обучение — многопрофильная, конструктивистская форма обучения, где студенты изучают тему или концепцию в целом). Концепция или явление изучаются комплексно. Например, тема авиастроения может захватывать историю, литературу, физику и обществознание и финские школьники рассматривают ее в целом, а не изолированно в рамках каждого предмета.

Очень часто мы говорим про наших детей, что "они из будущего". Твердим о том, что их надо воспитывать иначе. Но как именно?

Понятно, что дисциплина, покорность и зубрежка не то, что позволит детям стать успешными завтра. Финская школа тоже понимает эту проблему, поэтому цель не закачать в ребенка объем знаний, а "научить учиться". На практике это означает, что ученики должны освоить семь важных компетенций. Коротко их можно сформулировать таким образом:

умение мыслить;

понимание культуры;

построение устойчивого будущего;

ИТ-компетенции;

предпринимательство;

мультиграмотность;

забота о себе и окружающих, безопасность.



Как именно дети получат эти навыки, во многом зависит от учителя, ведь у него большая свобода действий, но есть и общие для всех школ практики.

Методика основана на том, что детям дают задачи, которые имеют реальную связь с жизнью. Например, изучая море, они делают его реальную модель, разбирают химический состав, знакомятся с морскими обитателями, экологией, учатся очищать от загрязнений, размечать территориальные воды и прогнозировать будущее.

Во-первых, чтобы проделать такую работу, нужна помощь педагогов по разным предметам. Но это не проблема, а лишь мотивация развивать навыки коммуникации, привлекать к проекту экспертов и учеников старших классов.

Во-вторых, чтобы построить модель моря, нужно ее реально построить руками. Для этого приходится идти в кабинет столярки, забивать гвозди, трудиться в команде. Тут развивается и мелкая моторика, и умение работать в коллективе.

Помогают осваивать компетенции и тематические семестры. Директор объявляет, что ближайшие месяцы будут посвящены какой-то теме. Например, "семья, или "космос", или "культура". На тематическую работу в школе отводят первую половину дня. Утром собрание, на котором выступают дети из разных классов и учителя. После общего обсуждения они разбиваются на группы и составляют план исследования. Если учитель ставит задачу — он не говорит: "Сейчас я вам покажу, как это делать". Обычно он предлагает школьникам самим найти решение.

Дети должны сами задуматься, попробовать разное. Да, и они имеют право ошибаться! Учитель не говорит: "Не делай так, это неправильно". Иначе страх ошибки заблокирует способность мозга к обучению. У финских школьников нет стресса от того, что они сейчас опозорятся, рассердят учителя, сделают глупость. Потому что как раз "делая глупости", можно найти нестандартное решение. Это то смелое качество, которого нам так не хватает во взрослой жизни.

Часто на уроках финские педагоги задействуют конструкторы типа Lego Technic, из которых дети собирают модели всего на свете. Технологии и гаджеты используют на разных уроках. В последнее время стали популярны AR-программы, которые развивают эмоциональный интеллект, учат понимать чувства окружающих.

Освоения компетенций, связанных с культурой, чаще всего происходит на уроках в музеях и мастерских художников. Навыкам предпринимательства и трудовой культуре тоже стараются обучать за пределами школы. В рамках программы дети обязательно должны побывать на предприятиях, в частных и государственных учреждениях. Им рассказывают про сам бизнес, про отношения в коллективе, предлагают попробовать себя в роли работников и даже спрашивают их мнение: как сделать этот бизнес лучше?

Есть и критики такого подхода. Кому-то кажется, что эта подготовка "несерьезная". Как будто дети ходят на уроки только для того, чтобы развлекаться. В нашей же школе все знают, что есть предметы важные (как математика), а есть так, для галочки (физкультура). Так вот в финских школах считается, что все предметы одинаково важны. А задача учителя в том, чтобы дети на каждом уроке чувствовали интерес и радость. Не стресс, не страх наказания, не насилие над собой, а счастье от процесса. Это сверхцель, которая стоит перед каждым финским учителем.

Мы часто думаем про детей так: их жизнь начнется потом, все, что они сейчас делают, должно как-то отложиться в голове и пригодиться во взрослой жизни. Возможно, так и есть, но нельзя забывать, что детство — это здесь и сейчас. Детство — это и есть самая настоящая жизнь, возможно, лучшая ее часть. В первых строках устава любой школы (независимо от страны) должно быть сформулировано, что главная цель всего этого — счастье ребенка. И, как мы видим на примере финнов, не надо бояться, что это ухудшит успеваемость.