Хорошо, когда ребенок одет и накормлен, но не менее важно, чтобы у него были люди, которые могли бы стать для него семьей или просто оказать эмоциональную поддержку. Как можно помочь детям, которые остались без попечения родителей — не только финансово, а вложив свое время и силы? Может быть, вы пока что не решаетесь усыновить ребенка — в таком случае можно стать гостевой семьей или просто добровольцем в центре по уходу. Если же вы хотите принять ребенка в семью, вам будет полезно узнать, чем отличается усыновление от патронатной семьи (временной приемной семьи, на латышском — audžuģimene), и какую помощь — финансовую, эмоциональную и практическую — в таком случае оказывает государство.

Усыновителям и патронатным семьям нужно пройти обучение

Главное различие между опекунством, усыновлением и патронатным воспитанием — у опекунов и усыновителей есть все права и обязанности родителей, а законным представителем ребенка, который воспитывается в патронатной семье, является сиротский суд, и именно с ним нужно согласовывать все важные решения, касающиеся ребенка — к примеру, выбор учебного заведения и лечение. Различается и материальная поддержка.