Утренние сборы в детский сад: "инструкция по выживанию" для родителей

Сборы в детский сад по утрам — кошмар всех родителей, особенно если малышей двое или больше. Вы хотите спать, дети хотят спать, вам надо успеть на работу, а они отказываются надевать "вот эту зеленую кофту". Они хотят на завтрак булочки, а не кашу, а вы мечтаете, чтобы вторник вдруг оказался субботой.
Но не все так драматично: воспользуйтесь нашей "инструкцией по выживанию" и ваше утро станет чуть более позитивным.
- 1. Заводите будильник на 15 минут раньше
- 2. Распланируйте сборы по минутам
- 3. Договоритесь об одежде заранее
- 4. Повесьте на стену календарь хороших дел
- 5. Установите четкое время выхода из дома