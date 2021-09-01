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Утренние сборы в детский сад: "инструкция по выживанию" для родителей
Foto: Shutterstock

Сборы в детский сад по утрам — кошмар всех родителей, особенно если малышей двое или больше. Вы хотите спать, дети хотят спать, вам надо успеть на работу, а они отказываются надевать "вот эту зеленую кофту". Они хотят на завтрак булочки, а не кашу, а вы мечтаете, чтобы вторник вдруг оказался субботой.

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Но не все так драматично: воспользуйтесь нашей "инструкцией по выживанию" и ваше утро станет чуть более позитивным.


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Заводите будильник на 15 минут раньше

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DELFI Woman

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DELFI Woman

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Дети Дети и родители детский сад Родители
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