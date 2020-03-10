В ближайшие выходные детей приглашают освоить разные профессии

Многие дети любят подражать своим родителям и всегда с удовольствием отправляются посмотреть, где работает мама или папа. В ближайшие выходные — 14 и 15 марта — Bambini Club в рамках Дней открытых дверей, приглашает детей в возрасте до 8 лет познакомиться поближе с различными профессиями.

В эти два дня с 10:00 до 20:00 в клубе ребята смогут освоить те или иные профессии в игровой форме, улучшить свои социальные навыки, узнать основы финансовой грамотности, получить ценный опыт работы в команде и яркие впечатления, а также почувствовать себя самостоятельным.

Организаторы мероприятия обещают, что малышам тоже будет интересно, поскольку специально для них подготовлено множество игр и оборудована зона с качелями, мини бассейном с шариками и вигвамом.

В свою очередь родители в это время смогут отдохнуть и насладиться вкусным, ароматным кофе.

Более подробная информация о мероприятии доступна здесь.