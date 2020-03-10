В ходе эксперимента эксперты выяснили, какие отражатели на детских колясках наиболее эффективны

Большинство молодых родителей, заботясь о безопасности своего ребенка на дороге в темное время суток и в условиях плохой видимости, используют светоотражатели, которые прикрепляются к детским коляскам. В то же время многие не знают, как их разместить так, чтобы они были заметны лучше всего и в целом не ориентируются, какие из отражающих элементов наиболее эффективны. Разобраться в этом помог проведенный эксперимент.

Компания Neste Latvija в феврале 2020 года провела опрос, в котором приняли участие 1796 респондентов. Он показал, что для подавляющего большинства родителей, а именно, 99% важно использовать отражающие элементы на детских колясках, и 91% опрошенных это делает.

Только 25% респондентов признали, что во время покупки коляски обратили внимание на то, оснащена ли она светоотражающими элементами. Поскольку лишь отдельные производители колясок уже в процессе производства встроили в них отражатели, почти половина или 47% участников опроса сами оснастили ими коляски.

При этом 57% респондентов не знают, в каком месте на коляске прикрепить отражающие элементы, чтобы они были заметны лучше всего. В свою очередь у 61% или 1096 молодых родителей нет информации о том, какие из отражателей заметны лучше всего и которые из них необходимо прикрепить на детскую коляску.

Чтобы ответить на эти вопросы, Neste в сотрудничестве с телепередачей "Auto ziņas" провели эксперимент, в ходе которого было протестировано несколько отражающих элементов — магнитные клипсы, светоотражающие наклейки, отражающие браслеты или ленты. Вот его результаты.

Foto: Edijs Pālens/LETA

1. Коляски для младенцев, то есть коляски с люлькой, по сравнению со спортивными колясками (сидячими), больше подходят для размещения отражателей.

2. При движении по пешеходному тротуару или обочине в целях своей безопасности обязательно нужно прикрепить по крайней мере один отражатель спереди коляски и еще один сзади.

3. Светоотражающие наклейки не обеспечивают достаточного уровня безопасности — они плохо держатся и не очень хорошо заметны. Кроме того, на спортивных колясках практически нет мест, где размещенные наклейки выполняли бы свои функции.

4. Лучший эффект с точки зрения заметности и, следовательно, безопасности обеспечивают магнитные клипсы, потому что их удобно переставлять — и на коляске, и на одежде.

5. Высота расположения светоотражающих элементов не имеет решающего значения — главное, чтобы отражатель был качественным и выполнял свою функцию. Чтобы пешеход с детской коляской был максимально заметен, отражатель желательно прикреплять на уровне талии. Если отражателей два, другой рекомендуется разместить на ноге пешехода, а не на руке.

6. Лучше всего заметны белые, а не зеленые или желтые светоотражатели. Также более заметны отражатели в виде ленты, а не круга, потому что у них больше площадь отражения и тем самым больше диапазон заметности. Плюс светоотражающего браслета состоит в том, что водитель увидит его с любой стороны.

7. Не только детская коляска должна иметь светоотражающие элементы, но и человек, который с ней идет.