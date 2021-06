В Индии умер глава самой большой семьи в мире. У него было 38 жен и 89 детей

76-летний индиец Зиона Чана умер 13 июня, оставив после себя, по некоторым сведениям, 38 жен, 89 детей и 36 внуков. Его семья считалась самой многочисленной в мире, хотя данные о ее точной численности, по разным сообщениям, немного разнятся.

Чана был духовным лидером близкой к мормонству религиозной секты Чана Пол, практикующей полигамию.

Зиона Чана страдал диабетом и гипертонией. Вечером в воскресенье больного доставили из дома в клинику, где врачи констатировали смерть.

Все члены секты Чана Пол, которых насчитывается около двух тысяч, живут в деревне Бактавнг Тлангнуам в 55 км от города Аиджал, столицы штата Мизорам на северо-востоке Индии.

Духовный лидер и его большая семья занимали четырехэтажный дом из ста комнат под названием Чуар Тан Рун, что переводится как "Новое поколение", заметном издали из-за его ярко-сиреневого цвета. Несмотря на огромные размеры дома, не каждый член семьи мог иметь отдельную комнату.

Зиона Чана владел мебельной фабрикой и свиноводческой фермой и пользовался уважением односельчан не только как духовный наставник, но и как человек, обеспечивший многих из них работой. Деревня резко выделяется на фоне соседей своим достатком.

With heavy heart, #Mizoram bid farewell to Mr. Zion-a (76), believed to head the world's largest family, with 38 wives and 89 children.

Mizoram and his village at Baktawng Tlangnuam has become a major tourist attraction in the state because of the family.

Rest in Peace Sir! pic.twitter.com/V1cHmRAOkr