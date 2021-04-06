В каких странах Европы родители рано отдают ребенка в детский сад

Родители в Дании чаще других европейцев отдают в детсад или группы раннего развития детей в возрасте до 3 лет. 66% маленьких датчан проводят в них минимум час в неделю. Чуть реже детей отдают в детсад в Нидерландах (65%) и Люксембурге (60%).

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В среднем в ЕС родители детей до 3 лет чаще всего сами справляются с воспитанием: 47% детей воспитываются только своей семьей, 35% маленьких европейцев ходят в детские сады или группы раннего развития. Еще 26% периодически остаются с другими родственниками или профессиональными воспитателями, которые работают на дому.

Болгария, Латвия и Словакия — страны с наименьшим присутствием детских садов в жизни родителей и детей. В Болгарии 70% детей до 3 лет воспитываются только родителями; еще 12% иногда оставляют на попечение других родственников или нянь. В Латвии родители в одиночку ухаживают за 64% детей, в Словакии — за 61% детей. Такие данные приводит европейское статистическое агентство Евростат.

В мае 2020 года Евростат сообщал, что до пандемии 49% европейцев до 3 лет воспитывались исключительно родителями. Распространенность исключительно "домашнего" ухода за детьми не связана напрямую с длительностью и условиями декретного отпуска для родителей. Например, в Словакии один из самых длительных оплачиваемых декретных отпусков в ЕС — 3 года. А в Болгарии, которая занимает второе место по доле детей, которых воспитывают только родители, оплачиваемый декретный отпуск длится в три раза меньше — 1 год. При этом во Франции и Эстонии, где условия декретного отпуска почти такие же, как в Словакии, значительно меньше родителей полностью берут на себя заботу о малыше — 55% в Эстонии и только 39% во Франции.