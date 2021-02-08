В Кулдиге появился на свет самый крупный новорожденный за последний год
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В первом месяце нового года в родильном отделении Кулдигской больницы появился на свет 41 малыш — 20 мальчиков и 21 девочка. Среди них — самый крупный и самый длинный новорожденный за последний год.

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Это мальчик. Он родился с весом 4,87 кг, таким образом побив рекорд 2020 года, когда на свет появился малыш весом 4,83 кг. Для сравнения: самый "легкий" младенец весил 2,335 кг.

Также в январе родился самый длинный ребенок. Тоже мальчик — его рост составил 62 см. А вот самой миниатюрной была девочка — 47 см.

Средний возраст мамочек в прошлом месяце составлял 29,73 лет.

Больше всего рожениц поступило в больницу из Салдуса и Кулдиги.

Топ популярных имен в январе: София, Паула и Густавс. Среди самых редких и необычных в персонал отмечает имя Мило, которым назвали мальчика, а также такие женские имена как Мелика и Дариана.

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