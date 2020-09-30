В Лиепае осваивают новый метод преподавания — математике и азам программирования детей учат роботы-пчелки

В Лиепае в рамках проекта Центра инноваций науки и образования при финансовой поддержке городского самоуправления похожие на пчелок 24 робота Bee-bot учат 5-6-летних детей математике и основам программирования. Об этом со ссылкой на Латвийское радио 4 пишет портал rus.lsm.lv.

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У воспитателей лиепайского детского сада Pienenīte появились интерактивные помощники — роботы-пчелки Bee-bot: можно запрограммировать, как они должны двигаться и куда прийти. Таких роботов в дошкольном образовании используют многие страны — они помогают научить детей считать, определять направление, основам программирования, развивают память.

"Эти роботы детей очень привлекают, у них ведь глаза мигают, они двигаются! Дети очень заинтересованы, и внимание очень долго держится", — рассказывает педагог детского сада Pienenīte Гунта Винтере.

Методику обучения с помощью роботов-пчелок совместно разрабатывали педагоги и специалисты Центра инноваций науки и образования (ZIIC). По согласованному графику они поочередно предоставляет Bee-bot в распоряжение каждого из детских садов Лиепаи. "Нам нужно понять — сейчас мы воспитываем "компьютерных граждан". И как показывают последние исследования, "метод камушков" детям этой эпохи не подходит. Читала публикацию об исследовании, где дети были разделены на две группы. Одна группа осваивала алфавит, используя классический метод, другая — используя технологии, а именно дополненную реальность. И в результате среди тех, кто изучал материал классическим методом, в полном объеме его освоили 56% детей, а в группе, где использовали образовательные технологии — 82%", — поделилась эксперт Центра инноваций науки и образования Кития Кудума.

По словам мэра Лиепаи Яниса Вилнитиса, финансирование состоит из двух частей: "Одна — то, что самоуправление дали ZIIC, это Центр инноваций науки и образования, который держит у себя эти новые технологии, дает их детским садикам и школам, и обучает использованию. Они делали закупку этих пчел, и сейчас, осенью, будет еще закупка роботов. И вторая часть — это примерно 50 тысяч, которые мы выделили для детских садиков, чтобы сделать закупку планшетов, программ, специальных досок для использования этих новых технологий". Следующим шагом будут роботы-конструкторы.