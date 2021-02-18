В марте пройдет первая Неделя психического здоровья детей "Говори со мной"

С 8 по 14 марта в режиме онлайн будет проходить первая Неделя психического здоровья детей, цель которой — просвещать родителей и обеспечивающих опеку лиц в вопросах психического здоровья детей, а также информировать их о возможностях получения помощи в Латвии.

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В беседах, лекциях и дискуссиях примут участие такие известные специалисты, как психолог, психотерапевт Диана Занде, подростковый психотерапевт Нил Сакс Константинов, детский психиатр Никита Безбородов, клинический психолог Лайла Папе, психотерапевт Артурс Миксонс и другие. В течение недели также запланированы дистанционные консультации, чтения произведений латвийских писателей и выпечка "печенья-эмоции" с Анной Панной. Неделя "Говори со мной" организована объединением "Debesmanna", все мероприятия бесплатны.

"Сейчас более чем когда-либо важно видеть и слышать друг друга, распознавать признаки психического заболевания и побуждать обращаться за профессиональной помощью, если таковая необходима. Исследования показывают, что 50% психических заболеваний возникает у детей в возрасте до 14 лет, в свою очередь 75% психических расстройств проявляются до 24 лет — поэтому важно уделять внимание не только физическому, но и психическому здоровью ребенка в раннем детстве. В рамках Недели психического здоровья детей мы предложим беседы со специалистами и педагогами, а также различные лекции и подкасты, чтобы актуализировать важность психического здоровья детей, приглашая всех — и родителей, и учителей — принять участие в обсуждениях и узнать что-то новое", — рассказывает автор идеи акции, основатель ассоциации "Debesmanna" Ивета Парравани.

В рамках Недели психического здоровья детей различные беседы будут проходить дистанционно каждый рабочий день в послеобеденное время и вечером. Клинический психолог, психотерапевт КПТ Диана Занде в беседе с Кристине Вирсните расскажет о различных типах темперамента ребенка и его влиянии на психическое здоровье.

В беседе с Валдисом Мелдерисом подростковый психотерапевт Нил Сакс Константинов обсудит подростковый период, связанные с ним вызовы и то, как родители и другие обеспечивающие опеку лица могут помочь пережить это тревожное время.

Психотерапевт Артурс Миксонс обратится к теме чрезмерной опеки или, как ее еще называют, "вертолетного воспитания". Наконец, Иева Эверте, резидент психиатрии, в лекции под названием "Помочь себе, чтобы помочь ребенку" расскажет о том, как психическое здоровье родителей влияет на психическое здоровье ребенка и как понять, нужна ли помощь специалиста.

В течение всей недели латвийские поэты и писатели, отозвавшиеся на просьбу рассказывать о своих переживаниях на тему психического здоровья, будут делиться видео-историями и принимать участие в дистанционных чтениях. В "Говори со мной" участвуют Даце Виганте, Лаура Виноградова, Агнесе Заране, Зане Зуста, Илзе Андресоне, Светлана Амберга, Руте Карклиня, Сабине Кошелева, Ивета Редлиха, Винета Трималниеце, Эвия Гулбе, Лилия Берзинска, Инга Пизане, Яна Эгле и Элина Лаце. В свою очередь в середине недели все желающие смогут удаленно посетить мастер-класс Анны Панны, на котором будут вместе испечены (а затем приговорены) печенья-эмоции.

Поддержку мероприятиям Недели предоставили фонд "Centrs Dardedze" и Центр подростковой и молодежной психотерапии, а также многие авторы блогов родителей и учителей — Лаура Гревиня ("Pa kluso"), платформа "Normāli vecāki", доктор Элина Иванова ("Veseliembērniem.lv"), Виктория Озола ("Espats.lv"), Даце Реке ("Tava valoda") и Иева Витолиня ("Negaiss prātā").

Организаторы "Говори со мной" выражают сердечную благодарность дизайнеру Kuntī, создавшей визуальные решения недели, а также Арманду Лейманису и Виталию Виноградову за их поддержку в разработке сайта и техническую поддержку.

Foto: Publicitātes attēls

Все события недели будут проходить бесплатно и удаленно на платформе "Zoom", а также в прямых трансляциях на "Facebook" и "Instagram" страницах "Debesmanna" и других партнеров.