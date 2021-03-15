В онлайн-игре на эрудицию победила команда Агенскалнской государственной гимназии
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Победителем проведенной предприятием Grindeks онлайн-игры на эрудицию стала команда старшеклассников из Агенскалнской государственной гимназии с учителем Илмаром Ягрансом. Второе место на конкурсе заняла команда Огрской 1-й средней школы, третье — команда Неретской школы им. Яниса Яунсудрабиньша.

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"Мы увидели в e-klasе рекламу турнира и подумали, что будет интересно подать заявку. Сначала боялись, что он будет посвящен только химии, биологии и фармацевтике, потому что у нас класс коммерческих наук, а не химического или биологического направления, и думали, что дальше первого тура не пройдем. Однако, когда игра началась, были приятно удивлены вопросами — они были интересными, некоторые — очень каверзными, но вместе, как команда, мы смогли найти ответы. Хотя мы многое и знали, после турнира однозначно пришли к выводу, что получили больше", — говорят обладатели первого места в "Prāta turnīrs".

Конкурс проходил в три этапа, в них приняли участие более 140 команд со всей Латвии, а в финальном этапе участвовали 50 самых эрудированных.

Победители, занявшие первые три места в турнире, получили ценные призы, которые пригодятся как для обучения, так и для развлечения: планшеты, беспроводные наушники и портативные аккумуляторы.

В целом на турнир активнее всего подавали заявки школьные команды из Курземе и Видземе, особенно из Сигулды, Лиепаи, а также Даугавпилса, и общее количество участников составило 542 ученика и их учителей.

"Несмотря на усталость от цифровых технологий, вызванную дистанционным обучением, мы рады, что молодые люди готовы проверить свои знания на еще одном онлайн-мероприятии. "Prāta turnīrs" позволил нам еще раз убедиться, что в Латвии есть эрудированные, мотивированные и любознательные молодые люди, которые открыты к вызовам и разбираются в вопросах, связанных с химической, фармацевтической и медицинской отраслями. Это вселяет надежду, что в будущем мы сможем назвать часть этих молодых людей своими коллегами", — заявил председатель правления Grindeks Юрис Хмельницкис.

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DELFI Woman

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