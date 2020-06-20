В ожидании малыша: памятка о грудном вскармливании

О грудном вскармливании написано много. Несмотря на это, в идеале — процесс кормления нужно видеть. Если в окружении беременной женщины есть хотя бы одна кормящая мама, ей будет намного проще, потому что это то, чему нужно учиться не по учебнику.

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Малыш рождается, уже умея сосать грудь. Однако приложить его можно по-разному. И порой ощущается влияние каждого миллиметра движения маленького организма. Отражается это и на эффективности сосания и на ощущениях мамы. Особенно, если есть нюансы: напряжение в мышцах у крохи, кривошея, короткая уздечка языка, влияние медикаментов, применяемых в родах и пр.

Хорошо, если среди знакомых есть кормящая мама — можно посмотреть, как все происходит на практике, обсудить все вопросы и таким образом получить реальное представление о том, что вас ждет после родов. Но что делать, если такой мамочки в вашем окружении нет? Искать единомышленниц, помощь, советы, источники информации, в том числе можете смотреть youtube-канал Нины Зайченко — она внесла огромный вклад в то, чтобы женщины, не имеющие профессиональной поддержки в своем городе, могли почерпнуть уйму полезной информации о кормлении грудью. Этот процесс намного хитрее, чем может подумать не погруженный в тему человек.

После родов будьте готовы к разному отношению в медицинском учреждении, поскольку врачей этому не учат, кроме того, многие из них до сих пор верят в то, что смеси это нормально. Поэтому важно помнить о следующих моментах.

Потеря веса после родов для ребенка — это нормально

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Чем больше ребенок в контакте кожа-к-коже с мамой, чем чаще у груди, тем меньше эта потеря может ощущаться. До 10% потери веса считаются нормой. В некоторых странах даже до 12%, если точно налажено грудное вскармливание.

Физиологическая потеря веса может продолжаться вплоть до четвертого дня рождения крохи. И в первые дни малышу вполне хватает молозива из маминой груди. А когда придет молоко (через 30-40 часов после родов, иногда чуть позже, особенно в случае кесарева сечения), его желудок увеличится и будет готов к более объемным порциям молока.

Нужно, чтобы малыш хорошо глотал — слушайте глотки





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Зависание подбородочка говорит тоже о глотке. Если они становятся редкими, меняйте грудь. Можете кормить и одной грудью за одно кормление, и тремя! Нет нормативов. Разная емкость груди, скорость отдачи молока, разные дети.



Соска ребенку не нужна

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Она нужна родителям, чтобы иметь больше свободного времени. Кому-то она повредит мало, а для кого-то станет фактором недобора веса, отказа от груди или испортившегося захвата груди. Плюс всегда есть негативное влияние на челюстно-лицевой аппарат, впоследствии — на прикус. Есть исследования, доказывающие эти моменты.



Кормление по требованию

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Это единственный естественный метод вскармливания крохи, потому что перекормить молоком из груди невозможно, оно очень быстро переваривается, и ребенок не будет высасывать больше, чем хочет. А вот недокормить можно легко, введя какой-то режим, который кто-то там посоветовал. Режим нужен тому ребенку, который на искусственном вскармливании, поскольку смесь очень тяжелая пища и на ее переваривание нужно время.

Помните! С того момента, как малыш появился в вашем пузике, вы несете ответственность за него, вы уже мама. Берегите себя, проводите как можно больше времени на свежем воздухе и обязательно сбалансированно и полезно питайтесь! Все, что вы едите, формирует здоровье и вкусовые привычки вашего ребенка. Ваша связь неимоверно прекрасна.

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Удачи!