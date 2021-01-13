В рамках акции "Вдохновляй читать!" дети получили более 600 книг
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Благодаря отзывчивости общества, в центре моды и развлечений Rīga Plaza в рамках благотворительной инициативы "Вдохновляй читать!" 237 детей из Пардаугавы на Рождество получили в подарок более 600 книг. Во время акции, людей приглашали не только дарить книги маленьким читателям, но и способствовать проявлению у детей интереса к чтению в кругу семьи.

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В конце 2020 года состоялась первая благотворительная акция "Вдохновляй читать!", во время которой каждый посетитель Rīga Plaza имел возможность подарить книги семьям, находящимся под опекой районного отделения Пардаугавы Рижской социальной службы.

В дни праздника удалось собрать почти 600 книг и доставить радость 237 детям. Самой старой из подаренных книг стал изданный в 1987 году сборник сказок Ганса Христиана Андерсена, страницы которого хранят такие ценности, как доброта, дружба и любовь.

Среди подаренных книг книг было много познавательных, например, "Лесная энциклопедия", "Жизнь птиц", "Этикет" и "Мотоспорт". Большинство переданных книг были изданы на латышском языке, их авторами являются К. Скалбе, И. Зиедонис и А. Саксе.

Были получены и книги на английском и русском языках.

Детям младшего возраста были вручены книжки-раскраски, а также экземпляры книги "Путешествие в страну чудес", изданной компанией Maxima

В акции приняли участие и знаменитости, среди которых телеведущая и мама Дагмара Леганте-Целминя. Она пожелала маленьким читателям прочитать сборник "Сказочные земли", чтобы встретиться с чудесами и усвоить урок, который содержится в этой книге. Телеведущий и отец 4 дочерей Армандс Симсонс подарил любимую книгу своего детства — "Винни Пух и его друзья".

"Мы благодарим людей за отзывчивость. Дети получили множество интересных и красивых книг, которые их семьи не смогли бы иначе приобрести. Это очень ценная и необходимая поддержка — книги обогатят детские будни и подарят радость чтения. Радость семьям доставили и другие подарки, преподнесенные партнерами этой инициативы, — тесто для пипаркукас для рождественского стола, формочки для печенья, фломастеры и карандаши, а также щедрость и сердечность людей", — сказала старший социальный работник Рижской социальной службы Яна Пуке.

"Эта инициатива нас удивила неизмеримой щедростью и радостью дарить подарки. Рука помощи нужна многим, поэтому мы чувствуем истинное удовлетворение от того, что вместе смогли порадовать так много семей. Спасибо всем, кто не только сделал подарок, но и нашел время, чтобы почитать книгу вместе с детьми в кругу семьи. В заключение нашей инициативы мы бы хотели пожелать семьям проводить больше времени вместе с детьми. Желаем, чтобы у каждого из нас была та особенная, любимая с детства книга, которая заставляет улыбаться и согревает сердце даже спустя многие годы", — отметила директор по управлению активами CBRE Baltics Ивета Приедите.

Благотворительная кампания была организована центром моды и развлечений Rīga Plaza в сотрудничестве с Рижской социальной службой, компанией Maxima и книжным магазином Jānis Roze.

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Благотворительность Дети и родители Книги
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