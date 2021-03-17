ВИДЕО. Nike посвятил рекламную кампанию силе женщин во время беременности и материнства
Foto: Screenshot/youtube Nike

Бренд Nike представил рекламный ролик, в котором отдал дань уважения силе женщин во время беременности и материнства. В минутном видео под названием "Самые крутые спортсмены" ("The Toughest Athletes") компания показала материнство как ультрамарафон, пишет Sostav со ссылкой на Footwear News.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Можешь ли ты быть атлеткой? Ты, беременная. Ты, мать. Посмотрим. Кто такая атлетка? Кто-то, кто много двигается? Это же ты. Кто-то, кто достигает своих целей? Это тоже ты. Кто-то, кто прислушивается к своему телу? Тоже ты. Кто-то, кто бросает вызов гравитации? Это ты. Кто-то, кто терпит боль? И это ты. Кто-то, кто двигает границы и продолжает давить. Давить. Давить. Тужиться. Кто-то, кто адским трудом достигает каждой из своих побед. Ты. Ты. Ты", — говорится в ролике.

По словам Nike, в рекламе использованы кадры, снятые матерями и их семьями по всему миру. Команда руководила съемками по Zoom, чтобы все оставались в безопасности.

Также в ролике были использованы видео с участием профессиональных спортсменок — теннисистки Серены Уильямс — в том числе с дочерью Олимпией, футболистки Алекс Морган, бывшей легкоатлетки Перри Эдвард, а также женщин, которые занимаются любительским спортом. Видео заканчивается словами: "Так ты можешь быть спортсменкой? Если не можешь ты — то не может никто".

В рамках кампании Nike вместе с экспертом по пред- и послеродовым упражнениям Джейн Уэйк представит четыре аудиотренировки специально для матерей. Комплекс упражнений будет доступен в приложении Nike Run Club.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Woman

Sharing Options

0

Source

DELFI Woman

Tags

Беременность Спорт и фитнес
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту

От владельца

Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
700€
Ventspils nov.,
2 300 000€
Muižas iela, Garkalnes nov.,
298 000€
Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Teika, Rīga,
45 990€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Foreļu iela, Garkalnes nov.,
85 000€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Rātsupītes iela, Imanta, Rīga,
94 000€
Dārza iela, Talsu nov.,
335 000€
Miera iela, Centrs, Rīga,
94 000€
Baložu iela, Āgenskalns, Rīga,
1 110€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Loču iela, Ķīpsala, Rīga,
295 000€
Beberbeķu 9. līnija, Beberbeķi, Rīga,
195 000€
Jaunciema gatve, Jaunciems, Rīga,
377 000€
Juglas iela, Jugla, Rīga,
500€
Kalnu iela, Saulkrastu nov.,
265 000€