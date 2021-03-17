ВИДЕО. Nike посвятил рекламную кампанию силе женщин во время беременности и материнства

Бренд Nike представил рекламный ролик, в котором отдал дань уважения силе женщин во время беременности и материнства. В минутном видео под названием "Самые крутые спортсмены" ("The Toughest Athletes") компания показала материнство как ультрамарафон, пишет Sostav со ссылкой на Footwear News.

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"Можешь ли ты быть атлеткой? Ты, беременная. Ты, мать. Посмотрим. Кто такая атлетка? Кто-то, кто много двигается? Это же ты. Кто-то, кто достигает своих целей? Это тоже ты. Кто-то, кто прислушивается к своему телу? Тоже ты. Кто-то, кто бросает вызов гравитации? Это ты. Кто-то, кто терпит боль? И это ты. Кто-то, кто двигает границы и продолжает давить. Давить. Давить. Тужиться. Кто-то, кто адским трудом достигает каждой из своих побед. Ты. Ты. Ты", — говорится в ролике.

По словам Nike, в рекламе использованы кадры, снятые матерями и их семьями по всему миру. Команда руководила съемками по Zoom, чтобы все оставались в безопасности.

Также в ролике были использованы видео с участием профессиональных спортсменок — теннисистки Серены Уильямс — в том числе с дочерью Олимпией, футболистки Алекс Морган, бывшей легкоатлетки Перри Эдвард, а также женщин, которые занимаются любительским спортом. Видео заканчивается словами: "Так ты можешь быть спортсменкой? Если не можешь ты — то не может никто".

В рамках кампании Nike вместе с экспертом по пред- и послеродовым упражнениям Джейн Уэйк представит четыре аудиотренировки специально для матерей. Комплекс упражнений будет доступен в приложении Nike Run Club.