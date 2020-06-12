Восемь советов правильного питания для детей летом

Лето и теплое время незаметно привносят свои изменения в привычки и меню как взрослых, так и детей. Все чаще мы отдаем предпочтение еде, приготовленной на гриле, не можем устоять перед различными закусками и вкусностями, поэтому рискуем попасть в ловушку вредной, но быстрой в приготовлении пищи. Специалист по питанию Евгения Янсоне вместе с национальным розничным торговцем ELVI объясняют, что включить в рацион ребенка летом.

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Ешьте ягоды

Лето всегда радует изобилием ягод — как на полках магазинов, так и в собственном саду заманчиво благоухают клубника, малина, вишня, черника, ежевика, смородина и другие ягоды. Ягоды содержат много антиоксидантов, что помогает организму противостоять свободным кислородным радикалам, укрепляет иммунитет и нервную систему. Чтобы оценить, какие ягоды стоит есть, помните — чем красочнее будет ягодная (и овощная) тарелка вашего ребенка, тем больше разнообразных полезных веществ он получит.

Отдавайте предпочтение сыру

Сыр — полезный продукт, богатый полноценными белками, кальцием и долго не портится в жару. Сыр является отличным источником энергии, он способствует здоровым костям и зубам, обеспечивает развитие мышц, к тому же ассортимент сыров очень широк, поэтому каждый сможет найти продукт по вкусу. Детям обычно очень нравятся сырные палочки, которые также станут отличной закуской во время пикника. Сыр — идеальное летнее блюдо для детей, но не забывайте, что он содержит много калорий!

Не забывайте про бобовые

Фасоль, бобы, горох и чечевица — это отличный источник аминокислот и клетчатки. Зачастую дети не любят горох и бобы, потому что в традиционной кухне их чаще всего можно встретить в супах или тушеных блюдах. Попробуйте удивить своих детей запеченными закусками из бобовых. Запекайте фасоль и горох с различными специями — получится отличная альтернатива чипсам и попкорну! Различные закуски из бобовых все чаще появляются также на прилавках магазинов.

Пусть ребенок "пьет" арбуз!

Арбуз в основном состоит из воды, поэтому его можно принять за вкусный подслащенный напиток. Арбуз больше всего придется по вкусу активным детям, которые обычно не хотят есть в жаркую погоду. Арбуз обеспечит ребенку много воды, столь необходимой в жаркую погоду, а сахар, находящийся в этом фрукте, поможет восстановить запасы энергии! Для ребенка, который все время бегает, арбуза не может быть слишком много, но помните — этот принцип не распространяется на родителей!

Овощей много не бывает

Вероятно, овощи — это единственный продукт, которого не может быть слишком много. Они богаты витаминами, минералами и клетчаткой. Ешьте овощи свежими, готовьте на гриле и делайте разнообразные вкусные соусы. Подавайте детям пример и ешьте овощи сами, чтобы они понимали, насколько это важно. Найдите способ, как подружить вашего ребенка с овощами — это ценная инвестиция на всю оставшуюся жизнь.

Будьте примером для ребенка

Ребенок многому учится на примере семьи, включая и привычки питания. Сделайте полезные привычки питания неотъемлемой частью вашего рациона, и вам будет легче привить их и ребенку.

Не запрещайте сладости

Дети чаще всего большие сладкоежки, поэтому сладости запрещать нельзя, но именно родители должны контролировать дозволенное количество сладкого. Не запрещайте детям сладости, потому что все, что запрещено, хочется вдвойне больше. Важно приучить детей к тому, что нужно соблюдать меру!

Движение — это жизнь

Для нормального роста и здорового развития ребенка необходима физическая активность, поэтому, думая о привычках питания детей, важно не забывать об их спортивной форме. Покажите детям, как здорово и увлекательно ходить в походы, заниматься различными видами спорта и проводить время вместе. Спортивный и активный ребенок наверняка сможет съесть как немного лишних конфет, так и сладких фруктов. Приобщив ребенка к активному образу жизни, вы избавите себя от многих забот в рамках его привычек питания.