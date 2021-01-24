"Вот бы сбежать, чтобы все отстали!". Как научиться беречь свои силы и разрешить любить себя

Выбирая тему статьи, каждый раз хочу написать о том, что для вас может быть более полезным и актуальным. Сегодня хочу поговорить на тему любви. Любви к себе, близким, к жизни. Возможно, вы подумали, что тема не очень "модная", но, уверяю вас, дочитав статью, ваше мнение изменится.

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Расскажу вам небольшую личную историю. Моя бабушка всегда заботилась о других, могла последнее отдать, только, чтобы другому было хорошо. Помню, я ей купила красивый трикотажный костюм, она его аккуратно повесила на вешалку и уже никогда не надела…

Думаю, она боялась или не умела любить себя. Ей было просто и привычно заботиться о другом, но только не о себе. Она была чудесной: доброй, заботливой и отдающей.

Работая 14 лет с женщинами, я замечаю, как много внимания вы уделяете детям, семье и как мало — себе. На консультациях я слышу: "Надоело, никто ничего не ценит!", "Вот бы сбежать, чтобы все отстали!".

Иногда вы чувствуете себя "как белка в колесе". После работы едете за ребенком в детский сад. Приезжаете домой, вас ждет готовка, уборка, проверка домашний заданий. Вы стараетесь, отдавая все силы на воспитание и внимание ребенку. А спустя время у вас появляется ощущения, что ребенок не ценит вас или, того хуже, использует. Было у вас такое ощущение?

Знаете, от чего оно появляется? Во-первых, оно говорит вам — ты не заботишься о себе. Во-вторых, делаешь слишком много для своего ребенка. Ему это не нужно. Часто мамы что-то делают для детей, а потом говорят: "Ты неблагодарный", выставляя им некий "счет благодарности". А ребенок от удивления отвечает: "Так я не просил". И в этот момент становится еще печальнее. Приходит отчаяние, грусть и усталость. Мне знакомы эти мысли и чувства.

В детстве нас не учат заботиться о себе, не рассказывают, что самая большая ценность — это мы сами. Это грустно. Более того, прослеживается некий негласный запрет на любовь к себе. И стоит женщине себя проявить, она слышит: "Ну и эгоистка". Знакомо?

В последнее время я остро ощущаю необходимость наполниться женской энергией, ресурсами. Знаю, что для всех мам эта тема всегда актуальна.

Для чего наполняться ресурсами? На женщине "держится" вся эмоциональная атмосфера семьи. Когда вам хорошо, то и близким хорошо рядом с вами. Вы цените и бережете свои силы и цените границы другого человека.

Любовь к себе — это про свободу, про умение принимать себя, безусловно себя холить и лелеять, просто так, ни за что, а потому что вы самая ценная у себя.

Я искренне хочу, чтобы каждая из вас укрепилась в понимании, что вы — самое ценное у себя! От того, насколько много любви в вашем сердце, зависит, насколько "тепло" вашим детям будет рядом с вами.

В каждой из нас живет маленькая девочка, которая хочет чувствовать себя особенной, чтобы своей пыльцой любви осыпать тех, кто рядом. Разрешите себе любовь! С радостью в этом помогу в рамках одноименного онлайн-проекта — 8 дней буду вместе с вами наполняться энергией любви к себе. Более подробная информация доступна здесь. До встречи в путешествии над названием "любовь к себе"!