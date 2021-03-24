"Все говорили, что я зря паникую, но сердце подсказывало, что это не так": семье 8-летнего Мирослава Лопато нужна ваша помощь

"Я никогда не мучала себя вопросами, за что мне это", — говорит DELFI Woman рижанка Ирина Лопато. Она уверена, что каждому из нас выпадают испытания, которые мы в силах выдержать. Ей вместе с супругом пришлось многое пережить к тому моменту, когда на свет появился их долгожданный второй сын. И поначалу ничего не предвещало, что это будет очередным вызовом для всей семьи, которой здесь и сейчас очень нужна ваша поддержка.

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У Ирины двое детей — старшему сыну уже 23 года и у него своя семья, младшему 8 лет. Такая большая разница — не какой-то осознанный выбор родителей. Мечтать о втором ребенке они начали намного раньше, но целых пять лет ничего не получалось. "Я очень хотела забеременеть и постоянно об этом думала, но две полоски тест показал только, когда я отпустила ситуацию и уже, честно говоря, не особо надеялась", — вспоминает Ирина, добавляя, что она не сразу поверила в случившееся и никому ни о чем не рассказывала, пока врач официально не подтвердил свершившийся факт.

Еще не вечер

Беременность протекала хорошо. После Лиго, 26 июня, врач направил Ирину уже под наблюдение гинеколога рижского роддома, который после осмотра сказал: "Все хорошо. Будем ждать. Если не родите, то приходите 2 июля". Несмотря на то, что в эту дату у самой Ирины день рождения, она не стала ничего переносить и утром 2-го приехала вместе с мужем в роддом, где ее снова осмотрели и отправили домой с прогнозом, что через день-два начнутся роды.

Однако Ирина вернулась в тот же вечер и спустя несколько часов без осложнений родила Мирослава. Родился настоящий богатырь — весом 4 килограмма и ростом 56 сантиметров. По шкале Апгара его здоровье врачи оценили хорошо и на третий день, как это обычно бывает, можно было уезжать домой.

Первые тревожные звоночки

В том, что сын здоров, у родителей не было никаких сомнений. Физически мальчик развивался в пределах нормы — в 9 месяцев ползал, сидел, после года научился ходить. "Мы много играли, лепили, он даже говорил какие-то простые слова, но у нас никогда не было полноценного эмоционального контакта. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что тревожные звоночки были, но тогда я все списывала на характер. Например, Мирослав не был особо общительным ребенком, отстраненным, если домой кто-то приходил, он не проявлял никаких эмоций. Чужих тоже не боялся, был ко всем безразличен. Ну, такой темперамент у человека, думала я".

Еще Мирослав был очень болезненным ребенком: начиная с полугода каждые 3-4 месяца у него был отит. Позже ЛОР скажет Ирине, что частые отиты один из признаков, указывающих на аутизм, но тогда она даже о диагнозе таком не слышала. Забегая вперед, отметим, что справиться с этой проблемой удалось после проведения серьезной операции и последние два года ушки больше не болят.

Ирина очень четко помнит момент, когда у нее появились первые серьезные подозрения, что что-то не так. "Мирославу был 1,8 год. Весна. Листочки на кустиках появляются. Я ему говорю: "Посмотри, какие листочки!", а он не реагирует, ему было все равно, что я ему показывала. И вот тогда в сердце что-то екнуло". А уже после того, как ему исполнилось два года, произошли резкие изменения: мальчик стал беспокойным, истеричным, с ним невозможно было зайти в незнакомое для него помещения — он сразу начинал кричать и ломиться в дверь.

Когда в 2,2 года Мирослав отправился в обычный детский сад, он не общался с другими детьми и все то время, пока там находился, орал. "Воспитатели меня успокаивали, что ему просто надо время, что это тяжелая форма адаптации. Я и к неврологу ходила консультироваться, но и она сказала, что я зря паникую. Вот только сердце подсказывало, что не зря, что не в адаптации тут дело…".

Спустя несколько недель Ирина снова пришла с сыном к неврологу, а потом и к психиатру, который сразу направил в Клинику психиатрии Детской больницы. Там, после проведения необходимых тестов и прочих медицинских обследований, Мирославу поставили диагноз "аутизм".

Затем последовало оформление инвалидности и перевод в специализированный детский сад, после окончания которого мальчик вот уже второй год учится в специализированной школе.

Период адаптации тоже был непростым, но, благодаря терпению и профессиональным навыкам воспитателей и педагогов, сейчас Мирослав чувствует себя спокойно без присутствия мамы. К счастью, сейчас, когда большинство детей находится на дистанционном обучении, специализированные школы остаются открыты, и учеба проходит в очном формате.

Несъедобный аппетит

К своим 8 годам Мирослав очень вырос — его рост составляет 1,44 см, тогда как весит он всего около 30 кг. По мнению врачей, для беспокойства нет причин, тем более, что есть в кого: и папа, и дедушки мальчика высокого роста и при этом худощавого телосложения.

На аппетит Мирослав действительно не жалуется. Правда, прежде, чем положить что-то съедобное в рот, сначала понюхает и жестом спросит, можно ли это есть. Зато все, что касается остальных предметов, без раздумий тащит в рот, будь то плюшевая игрушка, подушка, резинка для волос, пластик, майка, снег или грязь на улице.

"Для нас это сейчас самая главная проблема, прям весеннее обострение какое-то. Также беспокоит, что он часто заваливается на пол или на землю, трясет руками, кричит, беспричинно смеется, а через секунду может переключиться и начать плакать. При этом у него нет агрессии, в школе он ведет довольно послушно и спокойно", — рассказывает Ирина. Она понимает все, что хочет, но не может сказать ей Мирослав. Многие удивляются, как это происходит, но помогают и его жесты, и ее материнская интуиция.

Впрочем, помимо обострения определенных проблем, в последнее время появились и новые достижения. Мирослав научился держать в руках карандаш и стал рисовать. Раньше ему нравилось перебирать в руках карточки, а сейчас складывать крупные деревянные пазлы. Еще он любит смотреть рекламу по телевизору и три диснеевских мультфильма "Красавица и чудовище", "Рапунцель", "Принцесса и лягушка". "Удивительно, но он внимательно смотрит их и, мне кажется, даже понимает, о чем они рассказывают", — делится своими наблюдениями мама.

Новые обследования — новые знания

Психолог, психиатр, невролог, остеопат, эрготерапевт, логопед, физиотерапевт — за восемь лет Ирина консультировалась с этими и другими латвийскими специалистами. Но ей очень хочется узнать мнение врачей Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой в Санкт-Петербурге.

"Мирослав растет, меняется гормональный фон. Одно дело, когда это маленький ребенок, и другое — когда подросток. Что сейчас с ним происходит? Чем ему можно помочь? В каком направлении нужно двигаться? Я очень хочу узнать ответы на эти и другие вопросы, а для этого нужно пройти более углубленное обследование. Возможно, нужны специальные медикаменты, терапии, особая программа лечения. Я трезво оцениваю ситуацию, но уверена, что, чем больше обследований, тем больше можно узнать и понять. И для нас это очень важно", — подчеркивает Ирина.

На тот момент, когда Мирослав появился на свет, она с мужем была уже 15 лет в браке: "В нашей жизни было очень много различных испытаний, но мы все их прошли вдвоем".

Вдвоем — ключевое слово, поскольку просить о помощи Ирина не умеет, стесняется, ей неудобно, мол, сами справимся. Но в этот раз ключевое слово "вместе" — собрать необходимую для поездки в Санкт-Петербург сумму можно только общими усилиями. Стоимость обследования и лечения в клинике составляет примерно 5500 евро. Для семьи, где все свободные средства уходят на поддержание здоровья ребенка, это слишком много.

Если у вас есть возможность внести свой вклад в сбор средств благотворительного фонда "Вера. Надежда. Любовь", то сделать это можно следующим образом:

позвонив по номеру 90006684, вы перечислите 1 евро 42 цента;

позвонив по номеру 90006560, вы пожертвуете 4 евро 27 центов;

позвонив по номеру 90006776, ваш вклад составит 7 евро и 11 центов;

на сайте фонда www.deti-help.com с пометкой "Для Мирослава Лопато".

"За что это тебе?!"



Несмотря на то, что жизнь очень сильно закалила Ирину, в том числе легкая атлетика, которой она серьезно занималась, порой в самые тяжелые дни силы иссякают и хочется плакать.

"Но потом собираешься, встаешь и идешь вперед. Знаете, своих родственников и близких друзей я сразу попросила не причитать в мой адрес со словами: "За что это тебе?!". Я себя такими вопросами не мучаю. Я очень хотела второго ребенка, и я ни о чем не жалею. У меня есть два сына. Если бы я не родила Мирослава, вот об этом бы я точно жалела. Да, девять лет живу, по сути, с годовалым по своему развитию ребенком. Но это мой любимый ребенок. На долю каждой семьи выпадает то испытание, с которым она сможет справиться. И мы справимся, но сейчас нам для этого очень нужна ваша помощь".