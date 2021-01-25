25 января все школьники Латвии, в том числе и ученики младших классов, вернулись в школы. Правда, удаленно — и это вызвало стресс у десятков тысяч родителей. Между тем, довольно много детей в стране давно на домашнем обучении. Как работает эта система? Как они преодолевают сложности, с которыми теперь столкнулись все родители?

Валерия, работающая мама двоих детей, "учится" со старшей дочкой Ариной дома. Арина уже в пятом классе, но переводить ее в "обычную" школу семья не планирует. В Латвии любое обучение, осуществляющееся дома, так и называют — "домашнее обучение" (mājmācības). Есть три вида обучения: надомное (mājas apmācība) — мера вынужденная, когда в силу каких-либо причин ребенок не может посещать школу, и тогда школа организует ему учебный процесс, дистанционное (общение с педагогами по видеосвязи, выполнение заданий онлайн и т.д.) и семейное — когда ребенок учится дома по желанию и решению семьи.

В последнем варианте весь груз гранита науки ложится исключительно на родителей. Семейное обучение (СО) в Латвии предусмотрено для учеников 1-6 классов.