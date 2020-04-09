После объявления чрезвычайной ситуации полиция стала чаще получать вызовы, связанные с семейными конфликтами. В Министерстве благосостояния и кризисном центре Skalbes подчеркивают — в сложившихся условиях возрастает риск домашнего насилия. Кризисные центры и центры поддержки продолжают работать, помощь все еще предоставляется — но она может оказаться недоступной для тех, кто сам не может сообщить о произошедшем, и в том случае, если соседи тоже этого не сделали.

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В конце марта министр финансов Янис Рейрс, ссылаясь на Минблаг, отметил, что во время объявленной в стране чрезвычайной ситуации возросло количество случаев домашнего насилия. Это подтверждает и статистика. К примеру, в Риге полиция стала получать больше вызовов, связанных с семейными конфликтами, сообщает представитель Рижской муниципальной полиции Томс Садовскис. По его словам, обычно полицию вызывают непосредственные участники конфликтов или встревоженные соседи.

Возрастает давление и риск насилия

Консультант телефона доверия кризисного и консультационного центра Skalbes Райво Вилцанс рассказывает — о возросшем уровне насилия может свидетельствовать то, что, хоть общее количество поступающих звонков существенно не изменилось, чаще стали звонить жертвы насилия. По другим причинам звонят теперь меньше.

"Сложно определить масштаб насилия. Существует множество неидентифицированных случаев насилия в семье. Мы получаем звонки и о том, что насилие продолжается в течение 10-15 лет, но человек ни разу не обратился в полицию или социальную службу", — подчеркивает Вилцанс. Это означает, что статистика только поверхностно отражает реальность, но не позволяет определить истинные масштабы насилия. В сложившейся ситуации звонящие нередко сами усматривают причину и последствия: "Они говорят — с тех пор, как он сидит дома, он стал совершенно неконтролируемым. Что это означает? Раньше насилие уже применялось, но теперь ситуация обострилась", — рассказывает Вилцанс.

Нужно учитывать и то, что в любых отношениях, в том числе — и здоровых, давление сейчас возросло. "Существуют финансовые обстоятельства, рабочие обстоятельства, дети, опасения насчет здоровья, в принципе состояние неизвестности", — перечисляет причины Вилцанс. Но в случае отношений, в которых уже применялось насилие или подверженных такому риску, все гораздо хуже — теперь потенциальной жертве приходится проводить с обидчиком гораздо больше времени. Нужно учитывать и то, что второй чувствует возрастающее давление и избавиться от пытается избавиться от этого ощущения, издеваясь над жертвой. Во время чрезвычайной ситуации возрастает риск того, что жертва станет еще более зависимой от своего обидчика, к примеру, из-за финансовых трудностей.

Вилцанс подчеркивает, что сложившаяся ситуация может спровоцировать и обострить домашнее насилие.



Руководитель отдела коммуникации Министерства благосостояния Айга Озолиня объясняет, что полная статистика об увеличении количества случаев насилия в связи с объявлением чрезвычайной ситуации на данный момент недоступна. Однако от социальных служб и поставщиков социальных услуг поступают сигналы о том, что ограничения и новые правила увеличивают риск домашнего насилия и употребления веществ, вызывающих зависимость. К тому же, они негативно влияют на финансовую ситуацию, в которой оказались жители, их психологическое и эмоциональное состояние. Люди, страдающие от эмоционального насилия, обращаются в ответственные институции с вопросами о том, что им следует в связи с этим предпринять. Также необходимо отметить, что родители сами признаются — им сложно справиться с грузом ответственности и обязанностей, а у детей, оказавшихся в непростой ситуации, тоже случаются вспышки гнева.

"В кризисных центрах прирост умеренный, по сравнению с началом года — не резкий. Все кризисные центры продолжают работу и могут принять еще больше клиентов, если будет необходимо", — добавила Озолиня.

Не оставайтесь в стороне — сообщайте и помогайте

Вилцанс надеется, что люди, сидя дома, станут более ответственными и нетерпимыми к насильственным действиям, а значит — будут сообщать о замеченном в полицию. Он призывает каждого, кто стал свидетелем насилия, сообщать об этом: "У полиции есть возможности пресечь насилие. Это или временная защита от насилия, или помещение обидчика в изолятор. Если совершено серьезное преступление, конечно, можно возбудить уголовное дело". Вилцанс рассказывает, что люди зачастую не понимают, насколько серьезной проблемой является насилие: "Насилие совершенно неприемлемо, потому что оно подрывает психологическое здоровье, к тому же, оно может привести к летальному исходу".

Как необходимо действовать, если вы стали свидетелем насилия? Звонить в полицию, отвечает Вилцанс. Это необходимо сделать потому, что во время конфликта жертва, скорее всего, не может вызвать полицию. "Конечно, важна и поддержка близких. Может быть, есть возможность остановиться у близких или получить иную поддержку. Конечно, если такой возможности нет, нужно связаться с кризисными центрами. Кризисные центры до сих пор работают. Там могут действовать некоторые ограничения, но они работают. Чрезвычайная ситуация не исключает права на защиту от насилия". Также люди могут обращаться в социальную службу или звонить на телефон для пострадавших от преступлений или телефоны доверия. Для людей, которые не могут позвонить, доступен чат на портале cietušajiem.lv.

Ситуация обострилась не только в Латвии

Минблаг подчеркивает, что давление, связанное с чрезвычайной ситуацией и распространением Covid-19, влияющее на рост домашнего насилия, наблюдается по всему миру. Об этом рассказывают и зарубежные массмедиа. Озолиня объясняет, что, к примеру, в Бельгии и Швейцарии уже сформированы специальные рабочие группы, к которым привлечены представители ответственных институций, а также негосударственные организации. Задача этих рабочих групп — координировать необходимые действия в условиях чрезвычайной ситуации для того, чтобы продолжать оказывать поддержку жертвам насилия, а также предоставлять как финансовую, так и методическую поддержку поставщикам услуг и социальным службам. Для поиска решений проводятся конференции, дискуссии и заседания. Безусловно, кризисные центры продолжают работать и в условиях пандемии Covid-19.

В Латвии на данный момент отслеживается загруженность кризисных центров и проводится работа над поиском решений в том случае, если центры окажутся перегружены, говорит Озолиня. Также на данный момент жертвам насилия доступны удаленные консультации, которые раньше получить было невозможно. Проводится работа и с социальными службами — уже разработаны и разосланы указания по действиям при чрезвычайной ситуации. Кризисные центры и центры поддержки продолжают работу и остаются открытыми для пострадавших, сообщает представитель Минблага.