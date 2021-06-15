"Я потратила на тебя лучшие годы своей жизни!". Пять причин не сливаться с мужчиной

Дорогая глянцевая жизнь манит молодых девушек, которые забивают на перспективы и свои таланты, отдавая всю ответственность в мужские руки. Они готовы жертвовать интересами, неугодными мужчине, отказываются от ближайшего окружения, подстраивают свою историю под его. Женщины в таких ситуациях оправдывают свое иждивение затратой сексуальной энергии. Чем может закончиться данный сценарий, в своем блоге в Instagram объясняет психолог, сексолог Анна Мокиевец.

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Потеря интереса со стороны партнера





Здоровый мужчина ищет себе равную женщину, ему не нужен ребенок, который ничего не может, с которым не о чем поговорить. Мнение такой девушки в скором времени перестает учитываться.



Потеря независимости



"Женщина должна уметь зарабатывать на прокладки и помаду!" — фразы-паразиты, которые поддерживают зависимые отношения. В таком союзе появляется неловкость из-за большого количества просьб, вина и страх, когда время или внимание хочется посвятить родным, друзьям, ведь они уже принадлежат только ему.



Потеря самоидентичности



Важно иметь мужскую опору. Но при этом несущей конструкцией должны быть вы! Это не новость, но у отношений есть свойство заканчиваться. Это может быть появление другого человека, смерь партнера. Чтобы не "свалиться", вы обязаны из себя что-то представлять. Чтобы сказать: "Хватит!" "Со мной так нельзя!" "Я хочу большего!". Вы должны быть свободной, чтобы это произнести, и полноценной, чтобы услышать отказ.



Потеря времени



Та красота, которой вы "торговали" в молодые годы, со временем уходит, это видите не только вы. Женщины обвиняют мужчин о затраченном времени. Начинают давить, когда чувствуют временную ограниченность заводить детей или реализовываться. Мужчину винят, что это он забрал ее лучшие годы, которые она сама с радостью обменяла на красивую жизнь.



Потеря ценностей



Постепенно вы уже и вспомнить не можете, чем увлекались, что вас вдохновляло до встречи с ним. Живя целями и интересами другого, происходит деформация/деградация своих собственных. На консультациях женщины горюют по нереализованным возможностям, упущенным предложениям. Они ищут себя, как дети: "Чем же мне заниматься? Я не знаю, что мне интересно. Я ничего не умею". Терапия в таких случаях направлена на отделение от другого, выстраивание границ, замечание себя и приобретение своего портрета.

Помните, что отношения — это равноценный вклад двух полноценных людей.