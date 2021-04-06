"Я сразу подумал: тут нужен аллигатор". Как мир захватила мода на разрушительные вечеринки

В начале февраля в американском городке Либерти неподалеку от Нью-Йорка прогремел взрыв. В результате погиб молодой человек, накануне узнавший, что скоро станет отцом. Виноваты не террористы и не злоумышленники, а он сам. При помощи экстравагантного пиротехнического устройства он планировал сообщить друзьям и родственникам, что у него родится сын, но оно сработало раньше времени. Подобные истории в последнее время не редкость. "Лента.ру" выяснила, как англоязычный мир захватила мода на разрушительные вечеринки, которые организуют для объявления пола будущего ребенка.
Первая вечеринка для объявления пола ребенка состоялась в 2008 году. Американский блогер Дженна Карвунидис, которая ее устроила, не планировала становиться основоположником новой традиции. "Думаю, такие вечеринки появились бы и без меня, — призналась она много лет спустя. — Форму для них придумала я, но в самой идее нет ничего безумного".
Двенадцать лет назад Карвунидис ждала первого ребенка. Две другие ее беременности закончились выкидышем, но на этот раз все было благополучно. Когда УЗИ показало, что у нее будет дочка, ей захотелось это отпраздновать. "Я склонна к театральности и обожаю закатывать вечеринки, — объясняла она потом. — Как-то раз мы устроили вечеринку даже в честь золотой рыбки".
Дженна решила собрать родственников и торжественно объявить, что у нее будет дочка. Но не напрямую — это было бы слишком просто. Ей казалось, что в таких случаях нужна интрига, иначе гости заскучают. Карвунидис спрятала ответ на вопрос о поле ребенка внутри торта в виде утки с большими глазами и ярко-красным клювом. Когда его разрезали, внутри обнаружился крем розового цвета. А раз розовый — значит, девочка!
Когда женщина рассказала о вечеринке в своем блоге, пост неожиданно стал хитом. С Карвунидис связался журнал для беременных The Bump, чтобы взять у нее интервью. Вскоре номер с рассказом про необычный торт лежал в приемных у акушеров-гинекологов по всему Среднему Западу США. Его читали беременные женщины, пришедшие к врачу.
Первые видео о вечеринках для объявления пола ребенка стали появляться на YouTube в 2009 году. К середине 2011 года их стало так много, что можно было с уверенностью говорить о появлении нового явления. К тому времени такие вечеринки стали устраивать люди, которые и не слышали о Карвунидис. Затем идею подхватили знаменитости вроде Кардашьян и сделали ее еще популярнее.
Дети пучеглазой утки
Поначалу все пекли специальные торты — вероятно, по примеру Карвунидис. Позже появились другие методы объявления пола ребенка, так или иначе связанные с едой. Одни заменяли торты кексами, другие шифровали разгадку разноцветными конфетами, третьи прятали бумажки с надписью "мальчик" или "девочка" в китайском гадательном печенье. А сеть ресторанов Villa Italian Kitchen включила в меню лазанью для объявления пола с голубым или розовым сыром внутри.
Чем больше людей вовлекались в моду на вечеринки с объявлением пола, тем разнообразнее они становились. Кто-то предложил запускать голубые или розовые воздушные шарики или разбрасывать конфетти соответствующего цвета. В магазинах появились специальные мячики для объявления пола: если ударить один из них битой, разлетится облако голубого или розового порошка. Еще один популярный метод — цветные фейерверки: пока не зажжешь — не узнаешь, голубой он или розовый.
Неожиданная популярность идеи понятна. Такие вечеринки — лишний повод погулять и повеселиться, а это все любят. Можно было догадаться, что пироги и воздушные шарики — лишь начало. Это же Америка, там даже разводы празднуют стрельбой из автоматического оружия. Самые зрелищные и опасные вечеринки для объявления пола стали попадать в новости.
"Когда мы с моей девушкой решили устроить вечеринку для объявления пола, я сразу подумал: нужен аллигатор", — признается Майк Клиберт из Луизианы. Для него это была самая естественная мысль: он дрессирует рептилий, его отец дрессировал рептилий, все его предки дрессировали рептилий.
Клиберт притащил на вечеринку Салли — пожилую самку аллигатора, которая вылупилась на глазах его дедушки больше 60 лет назад. Она много раз снималась в рекламе и участвовала в сериале "Американская история ужасов", поэтому внимание ее не пугало. В пасть Салли сунули арбуз, накачанный через шприц цветным желе. Когда она сжала челюсти, наружу вырвалась жижа голубого цвета. Голубая — значит, родится сын.
Техасец Брэд Рид устроил вечеринку для объявления пола на аэродроме. Помочь взялся его друг Дэвид Сайкз — пилот сельскохозяйственного самолета, опрыскивающий поля ядохимикатами. Ему передали конверт с запиской врача о поле будущего ребенка, он купил соответствующую краску и зарядил окрашенной водой резервуар для ядохимикатов. В решающий момент Сайкз поднял свой самолет в воздух и сбросил перед гостями вечеринки сотни литров голубой жидкости.
В 2019 году еще один житель Техаса попытался повторить их трюк и устроил авиакатастрофу. У легкого самолета, который сбросил на вечеринку 1300 литров воды, окрашенной в розовый цвет, заглох мотор. К счастью, высота была небольшой, поэтому никто не погиб. Пилот почти не пострадал, а пассажир, который летел с ним, отделался легкими травмами.
В Австралии подобная вечеринка закончилась сгоревшим автомобилем и уголовной ответственностью. Родители хотели объявить пол ребенка, проехав на машине, из которой валят клубы цветного дыма. Сначала дым действительно был голубым — это намекало на то, что родится мальчик. Но потом машину охватило пламя, а дым стал черным. Этого уже никто не планировал. В итоге водителя привлекли к ответственности за опасное вождение.
В 2017 году аризонец Деннис Дики решил объявить пол ребенка с размахом. Он соорудил мишень со словами "мальчик" и "девочка" и начинил ее взрывчаткой. Когда собрались гости, мужчина выстрелил по ней, мишень взорвалась, выпустила облако голубого дыма и загорелась. Огонь перекинулся на кусты, а с них — на национальный лес Коронадо, находившийся неподалеку. Лесной пожар, который охватил 190 квадратных километров, не могли потушить две недели. Дики отделался условным сроком и штрафом в размере 220 тысяч долларов. Теперь он считает провалившуюся вечеринку худшим днем в своей жизни.
В 2020 году история повторилась на юге Калифорнии, причем последствия оказались еще хуже. Пиротехническое устройство для объявления пола снова подожгло лес. Начавшийся пожар несколько месяцев тушили сотни пожарных, один человек погиб, десять зданий, в том числе четыре жилых дома, сгорели дотла, еще шесть пострадали от огня.
Вредная идея
"Когда я узнала про лесной пожар из-за вечеринки для объявления пола, я заплакала, — признается Дженна Карвунидис. — Мне казалось, что я несу за это ответственность". Она больше никогда не устраивала вечеринки для объявления пола и стала их горячей противницей. И не только из-за разрушительных последствий.
Когда дочь подросла, Карвунидис поняла, что порочна сама идея объявления пола. Теперь она считает, что такие вечеринки лишь укрепляют устаревшие и опасные идеи о гендерных ролях. Ее дети наглядно демонстрируют, что люди уникальны, и их не следует делить на строгие категории с простым цветовым обозначением.
Фото: Launa Penza / страница High Gloss And Sauce в Facebook
Старшая дочь Бьянка — та самая, в честь которой испекли торт с розовым кремом, — ненавидит и розовый цвет, и слишком женственную одежду. Причем это именно ее особенность: вторая дочка Карвунидис настолько увлечена платьями и куклами, что однажды разрыдалась из-за подаренного конструктора: это, по ее мнению, игрушка для мальчиков, а ей хотелось для девочек.
Семейное фото Бьянки в костюме облетело социальные сети и собрало тысячи лайков. Но его оказалось мало, чтобы остановить моду на объявление пола. Карвунидис остается лишь надеяться, что рано или поздно люди найдут менее сомнительный повод веселиться. "Ради бога, хватит все жечь только для того, чтобы объявить, что у вашего ребенка в штанах, — призывает она в Facebook. — Никому, кроме вас, нет до этого дела".