"Я сразу подумал: тут нужен аллигатор". Как мир захватила мода на разрушительные вечеринки

Неожиданная популярность идеи понятна. Такие вечеринки — лишний повод погулять и повеселиться, а это все любят. Можно было догадаться, что пироги и воздушные шарики — лишь начало. Это же Америка, там даже разводы празднуют стрельбой из автоматического оружия. Самые зрелищные и опасные вечеринки для объявления пола стали попадать в новости.

"Когда мы с моей девушкой решили устроить вечеринку для объявления пола, я сразу подумал: нужен аллигатор", — признается Майк Клиберт из Луизианы. Для него это была самая естественная мысль: он дрессирует рептилий, его отец дрессировал рептилий, все его предки дрессировали рептилий.

Клиберт притащил на вечеринку Салли — пожилую самку аллигатора, которая вылупилась на глазах его дедушки больше 60 лет назад. Она много раз снималась в рекламе и участвовала в сериале "Американская история ужасов", поэтому внимание ее не пугало. В пасть Салли сунули арбуз, накачанный через шприц цветным желе. Когда она сжала челюсти, наружу вырвалась жижа голубого цвета. Голубая — значит, родится сын.

Техасец Брэд Рид устроил вечеринку для объявления пола на аэродроме. Помочь взялся его друг Дэвид Сайкз — пилот сельскохозяйственного самолета, опрыскивающий поля ядохимикатами. Ему передали конверт с запиской врача о поле будущего ребенка, он купил соответствующую краску и зарядил окрашенной водой резервуар для ядохимикатов. В решающий момент Сайкз поднял свой самолет в воздух и сбросил перед гостями вечеринки сотни литров голубой жидкости.

В 2019 году еще один житель Техаса попытался повторить их трюк и устроил авиакатастрофу. У легкого самолета, который сбросил на вечеринку 1300 литров воды, окрашенной в розовый цвет, заглох мотор. К счастью, высота была небольшой, поэтому никто не погиб. Пилот почти не пострадал, а пассажир, который летел с ним, отделался легкими травмами.

В Австралии подобная вечеринка закончилась сгоревшим автомобилем и уголовной ответственностью. Родители хотели объявить пол ребенка, проехав на машине, из которой валят клубы цветного дыма. Сначала дым действительно был голубым — это намекало на то, что родится мальчик. Но потом машину охватило пламя, а дым стал черным. Этого уже никто не планировал. В итоге водителя привлекли к ответственности за опасное вождение.

В 2017 году аризонец Деннис Дики решил объявить пол ребенка с размахом. Он соорудил мишень со словами "мальчик" и "девочка" и начинил ее взрывчаткой. Когда собрались гости, мужчина выстрелил по ней, мишень взорвалась, выпустила облако голубого дыма и загорелась. Огонь перекинулся на кусты, а с них — на национальный лес Коронадо, находившийся неподалеку. Лесной пожар, который охватил 190 квадратных километров, не могли потушить две недели. Дики отделался условным сроком и штрафом в размере 220 тысяч долларов. Теперь он считает провалившуюся вечеринку худшим днем в своей жизни.

В 2020 году история повторилась на юге Калифорнии, причем последствия оказались еще хуже. Пиротехническое устройство для объявления пола снова подожгло лес. Начавшийся пожар несколько месяцев тушили сотни пожарных, один человек погиб, десять зданий, в том числе четыре жилых дома, сгорели дотла, еще шесть пострадали от огня.

Вредная идея

"Когда я узнала про лесной пожар из-за вечеринки для объявления пола, я заплакала, — признается Дженна Карвунидис. — Мне казалось, что я несу за это ответственность". Она больше никогда не устраивала вечеринки для объявления пола и стала их горячей противницей. И не только из-за разрушительных последствий.

Когда дочь подросла, Карвунидис поняла, что порочна сама идея объявления пола. Теперь она считает, что такие вечеринки лишь укрепляют устаревшие и опасные идеи о гендерных ролях. Ее дети наглядно демонстрируют, что люди уникальны, и их не следует делить на строгие категории с простым цветовым обозначением.

Фото: Launa Penza / страница High Gloss And Sauce в Facebook

Старшая дочь Бьянка — та самая, в честь которой испекли торт с розовым кремом, — ненавидит и розовый цвет, и слишком женственную одежду. Причем это именно ее особенность: вторая дочка Карвунидис настолько увлечена платьями и куклами, что однажды разрыдалась из-за подаренного конструктора: это, по ее мнению, игрушка для мальчиков, а ей хотелось для девочек.