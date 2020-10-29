"Я точно знала, что должна поделиться этой историей". Супермодель откровенно рассказала о пережитом горе

Модель Крисси Тейген возвращается к жизни после того, как в конце сентября на 20-й неделе беременности из-за сильного кровотечения потеряла малыша. После долгого молчания она подробно рассказала о своем горе и о том, почему решила это сделать.

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Супермодель Крисси Тейген вернулась в соцсети после того, как чуть меньше месяца назад потеряла ребенка из-за проблем во время беременности. В течение долгого времени звезда, обычно активно ведущая Instagram, хранила молчание — однако во вторник, 27 октября, она опубликовала в сториз, как вместе со старшей дочерью Луной готовит блинчики и запекает овощи. "Мне не хватало постов о своих кулинарных занятиях, — написала 34-летняя модель. — Я безумно горда, это будет лучшее из всего, что я делала".

Мама двоих детей, четырехлетней Луны и двухлетнего Майлза, Крисси Тейген объяснила, что сейчас хочет делать то, что любит и делиться этим с другими, и закончила пост признанием в любви к свои поклонникам. "Я вернулась", — заключила модель.

Однако прежде, чем в Instagram Крисси Тейген появились видеоролики с кабачками и патиссонами на противне, на портале Medium была опубликована ее колонка — тогда же, во вторник, 27 октября, у модели вышел откровенный текст о том, как ее беременность прервалась на 20-й неделе и они с мужем, музыкантом Джоном Леджендом, потеряли сына, которого уже успели назвать Джеком.

Крисси Тейген, только в августе объявившая о своей третьей беременности, была госпитализирована 28 сентября с сильным вагинальным кровотечением.

На следующий день модель сообщила подписчикам, что и она и ребенок чувствуют себя нормально и ей делают переливание крови, однако уже 30 сентября в ее Instagrame появилась серия черно-белых фотографий и текст о том, что попытки врачей спасти ребенка не удались. На снимках было показано, как безутешная пара прощается с неродившимся младенцем.



В своем эссе на портале Medium Крисси Тейген объяснила, что у нее была диагностирована частичная отслойка плаценты Она подробно рассказала, как она сама, ее муж и мама по очереди попрощались с неродившимся ребенок, когда его вынули из утробы. "Я попросила сестер показать мне его ручки и ножки и целовала, целовала и целовала их", — призналась звезда. "Я написала это, потому что знала, что мне нужно что-то сказать, прежде чем пойти дальше и вернуться к жизни, так что я искренне благодарна за то, что мне дали это сделать", — объяснила Крисси Тейген свою мотивацию.

Модель также дала ответ критикам, которые осудили ее за то, что она выложила свою боль в Instagram и поделилась фотографиями с нерожденным ребенком. "Я попросила маму и Джона сделать фотографии, неважно, насколько это было трудно, — рассказала Крисси Тейген. — Я объяснила очень упиравшемуся Джону, что они нужны мне, и я не хочу просить. Ему просто нужно было это сделать". Модель призналась, что хотя ее мужу категорически не нравилась эта идея, но ей было необходимо запомнить и запечатлеть этот момент. "И я абсолютно точно знала, что мне нужно этим поделиться", — написала модель.

Тем, кто осудил ее за это, она сказала: "Не могу выразить, насколько мне неважно, что вам не понравились эти фотографии. И насколько мне неважно, что вы никогда бы так не поступили". Она заключила, что "эти фотографии — только для тех, кому они были нужны".

После того, в Instagram Крисс Тейген появились снимки из больницы, пользователи интернета действительно разделились на тех, кто поддержал ее и поблагодарил за смелость, и тех, кто осудил ее за попытку выставить себя напоказ даже в такой горестный момент. "Мне кажется, эти снимки — очень личные и должны храниться в тайне", "И все равно ты не можешь отложить телефон, когда такое произошло", "Зачем публиковать такую личную информацию на этой или любой другой публичной платформе", — писали осуждавшие модель люди.

Однако другие поблагодарили Крисси Тейген за то, что она поделилась своей болью — это оказалось важно для тех, кто, как и она, пережил потерю плода во время беременности. "Так много семей переживают такое же горе в молчании, — написала, в частности, в Twitter журналистка Джилл Филипович. — Мое сердце разрывается из-за этих двоих, и я так восхищаюсь их силой и стремлением рассказать такую горестную, но распространенную историю".

"Вы очень смело поступаете, делясь этим, — признала журналистка Дже-Ха Ким. — Я потеряла ребенка на 18-й неделе, и никто не хотел говорить со мной об этом. Спасибо, что даете голос всем нам, кто пережил то же самое и горюет до сих пор".