Несмотря на то, что в прошлом веке прививки спасли миллионы жизней, в последнее время многие отказываются вакцинироваться и решают не прививать своих детей. Именно отказ от вакцинации связывают со вспышками кори, произошедшими во многих странах Европы — к примеру, в Литве в прошлом году зафиксировали более 800 случаев заболевания. Последствия возросшей в последние годы заболеваемости тяжело затронули и семью Санды — ее шестилетний сын умер из-за осложнений, связанных с корью.

Каспарс переболел корью еще во младенческом возрасте — до того, как ему можно было сделать прививку. Через пять лет из-за редкого осложнения, вызванного болезнью, самочувствие мальчика резко ухудшилось, ему был поставлен диагноз — подострый склерозирующий панэнцефалит.

Несмотря на год борьбы с болезнью, врачам не удалось спасти жизнь мальчика — современная медицина оказалась бессильна. С того момента, как в семье произошла трагедия, прошло шесть лет, и Санда (имя изменено) признает: многие до сих пор недооценивают опасность кори. Ранее DELFI уже рассказывал об этом случае — в тот раз Санда не согласилась на интервью, но не возражала против того, чтобы с нами побеседовали врачи Детской больницы. До этого с подобным осложнением они сталкивались в 1986 году.

Судя по данным ЦПКЗ, в этом году в Латвии не было зарегистрировано ни одного случая заболевания корью, в прошлом году — три, в позапрошлом — 25 (из них семеро детей). Тем не менее, вспышки кори произошли во многих странах Европы — в прошлом году о большом количестве новых случаев сообщали Франция, Румыния, Польша, Италия, Литва и Германия. В Литве было зарегистрировано 834 случая заболевания (из них 196 — дети).

Вопросы, оставшиеся без ответов

"В конкретном случае мать ребенка заболела корью во время первой вспышки, когда корь попала в Латвию из других стран Европы и началась вспышка, которую до сих пор не удалось погасить — болезнь распространилась на тех, кто вакцинирован не полностью или не вакцинирован вообще. Как и в случае с Covid-19, когда эпидемиологи быстро среагировали, были поставлены в известность невакцинированные, контактные лица и вакцинированные, и количество заболевших перестало расти. Из-за того, что некоторая часть общества продолжает медлить с вакцинацией и заблуждается, сомневаясь в ее действенности, корь опять распространилась в том числе и в Латвии — это связано с тем, что продолжает происходить не только в Европе, но и в США и в других местах за пределами Европы", — рассказала порталу DELFI детский инфекционист BKUS Даце Завадска.

Тем не менее, по словам Санды, эпидемиологам не удалось обнаружить, от кого она могла заразиться корью. На тот момент она училась, в том числе — проходила практику в медицинских учреждениях. Ее сыну Каспарсу было пять месяцев. "Тогда мне сказали, что в Латвии примерно за два года не было зарегистрировано ни одного случая, поэтому никто не понимал, где я подхватила корь.