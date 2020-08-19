Несмотря на то, что в прошлом веке прививки спасли миллионы жизней, в последнее время многие отказываются вакцинироваться и решают не прививать своих детей. Именно отказ от вакцинации связывают со вспышками кори, произошедшими во многих странах Европы — к примеру, в Литве в прошлом году зафиксировали более 800 случаев заболевания. Последствия возросшей в последние годы заболеваемости тяжело затронули и семью Санды — ее шестилетний сын умер из-за осложнений, связанных с корью.

Каспарс переболел корью еще во младенческом возрасте — до того, как ему можно было сделать прививку. Через пять лет из-за редкого осложнения, вызванного болезнью, самочувствие мальчика резко ухудшилось, ему был поставлен диагноз — подострый склерозирующий панэнцефалит.

Несмотря на год борьбы с болезнью, врачам не удалось спасти жизнь мальчика — современная медицина оказалась бессильна. С того момента, как в семье произошла трагедия, прошло шесть лет, и Санда (имя изменено) признает: многие до сих пор недооценивают опасность кори. Ранее DELFI уже рассказывал об этом случае — в тот раз Санда не согласилась на интервью, но не возражала против того, чтобы с нами побеседовали врачи Детской больницы. До этого с подобным осложнением они сталкивались в 1986 году.

Судя по данным ЦПКЗ, в этом году в Латвии не было зарегистрировано ни одного случая заболевания корью, в прошлом году — три, в позапрошлом — 25 (из них семеро детей). Тем не менее, вспышки кори произошли во многих странах Европы — в прошлом году о большом количестве новых случаев сообщали Франция, Румыния, Польша, Италия, Литва и Германия. В Литве было зарегистрировано 834 случая заболевания (из них 196 — дети).

Вопросы, оставшиеся без ответов

"В конкретном случае мать ребенка заболела корью во время первой вспышки, когда корь попала в Латвию из других стран Европы и началась вспышка, которую до сих пор не удалось погасить — болезнь распространилась на тех, кто вакцинирован не полностью или не вакцинирован вообще. Как и в случае с Covid-19, когда эпидемиологи быстро среагировали, были поставлены в известность невакцинированные, контактные лица и вакцинированные, и количество заболевших перестало расти. Из-за того, что некоторая часть общества продолжает медлить с вакцинацией и заблуждается, сомневаясь в ее действенности, корь опять распространилась в том числе и в Латвии — это связано с тем, что продолжает происходить не только в Европе, но и в США и в других местах за пределами Европы", — рассказала порталу DELFI детский инфекционист BKUS Даце Завадска.

Тем не менее, по словам Санды, эпидемиологам не удалось обнаружить, от кого она могла заразиться корью. На тот момент она училась, в том числе — проходила практику в медицинских учреждениях. Ее сыну Каспарсу было пять месяцев. "Тогда мне сказали, что в Латвии примерно за два года не было зарегистрировано ни одного случая, поэтому никто не понимал, где я подхватила корь.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Эту и другие платные статьи могут читать только подписчики DELFI Plus. А еще они видят DELFI без рекламы:
  • Ежемесячно публикуется более 80 статей и видеоматериалов
  • Репортажи, интервью, аналитика, расследования и обзоры
  • DELFI без рекламы
  • Видеолекции и полный архив статей
Подпишитесь на DELFI plus за 2,99 на 4 недели:

Подпишись и читай:

Что дает подписка на DELFI Plus?
У вас уже есть подписка?

Source

DELFI PLUS

Sharing Options

Source

DELFI PLUS

Tags

Корь Прививки
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?