Зачем мужчинам нужно знать основные моменты, связанные с грудным вскармливанием

Кажется, что кормление грудью — дело сугубо женское дело, но на практике поддержка со стороны очень сильно влияет на успешность и срок грудного вскармливания. Особенно важна поддержка мужчины. Чтобы пазл сложился, в идеале должна быть уверенность женщины в верности курса, который она выбрала в своем материнстве, а такая уверенность редко реализуется, если со стороны много критики и мало понимания. Поэтому эта статья в том числе для мужчин.

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Рождение ребенка для женщины — это целая веха в жизни. С этого начинается отсчет ее новой жизни, потому что женщина ДО и женщина ПОСЛЕ своих первых родов это во многом большая разница в мироощущении и ценностях.

В современной системе координат нет такой дородовой подготовки, которая создала бы для женщины реальную информационную поддержку. Все, что существует, по сути, крохи того, что нужно знать, становясь мамой. Поэтому профессию "родитель" чаще всего приходится осваивать уже в процессе ухода за ребенком. Каждый шаг ответственен, это добавляет напряжение и часто проверяет отношения в паре. Но сотрудничество и забота друг о друге очень важны. При этом в обе стороны, ведь жизнь обоих людей сильно меняется.

Что касается именно грудного вскармливания, то, если мужчина понимает, как важно и ценно оно для здоровья подрастающего поколения, то он будет более мотивирован помогать в случае возникновения проблем. Смысл ходить на подготовительные курсы по уходу за ребенком и подготовке к грудному вскармливанию есть и для мужчины, потому что даже понимание важности этой рутины уже помогает в выстраивании отношений в семье.

Распределение ролей по уходу за ребенком в каждой семье разное. И я на очных консультациях вижу самые разные варианты.

Есть пары, в которых женщина на 100% отвечает за все уходовые моменты, связанные с ребенком, и мужчина не присутствует на консультации, даже удаляясь на время из дома.

Есть мужчины, которые присутствуют в соседней комнате и интересуются, чем могут помочь.

Есть те, кто присутствуют на консультации, внимательно слушая информацию.

Есть такие, кто непосредственно участвует в процессе, помогая с налаживанием прикладывания. Например, если мы работаем над нахождением ребенка у груди, они могут сделать для мамы фотографию того, как у них с малышом получилось приложиться, чтобы не было боли при кормлении. Потом, смотря на это фото, смогут воспроизвести сами то же самое. Есть моменты, в которых мужчина, который уже уловил основные маркеры эффективного прикладывания, смотрит, получается ли именно так, и дает подсказки маме малыша.

Самое главное, что идеальной формулы нет, потому что женщины и мужчины разные, отношения в парах тоже. Но одно остается общим. Взаимопонимание. Поэтому разговор всегда важен.

Важно, чтобы мужчина знал хотя бы основные моменты, связанные с кормлением: что это важно для здоровья ребенка, что это естественно, что это не всегда легко, что иногда нужна помощь специалиста, что с взрослением ребенка меняются его потребности в кормлении грудью, но не так быстро и стремительно, как принято считать из-за влияния индустрии искусственного питания. Что всегда есть самоотлучение, а если мама сама решила отлучать (сама решила, а не ее кто-то вынудил или уговорил!), то важно это делать медленно, мягко, что хорошо и для ребенка, и для груди женщины. И зачастую помощь отца в процессе отлучения будет нужна.

Если хотите, чтобы женщина хорошо заботилась о вашем ребенке, позаботьтесь о ней самой. Если она окружена подушкой психологической безопасности, поддержкой и пониманием, то у нее будет ресурс для ребенка и материнство намного более гармоничным. Это для нее так важно, что она ответит волной благодарности и заботы, наградит вас этим больше, чем можно ожидать.

Вы всегда можете обратиться ко мне за поддержкой в социальных сетях — в Instagram или Facebook.

Мудрости и терпения вам, дорогие родители!