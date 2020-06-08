Раньше беременность после 35 и — тем более — 40 лет вызывала осуждение, но теперь такие случаи являются обычной практикой. DELFI рассказывает истории трех женщин, которые решились на этот шаг в зрелом возрасте: Агнесе родила младшую дочку в 42 года, Инга — долгожданного первенца — в 40 лет, а Иева в 44 года стала мамой в четвертый раз.

Дипломированная акушерка и специалист по здоровью женщины, основательница и руководительница Fertilitysoul.com Анна Суханова рассказывает о том, как лучше всего планировать беременность и каким рискам подвержены женщины разного возраста:

"Это вопросы, которые в современном обществе задают постоянно. Теперь женщины рожают в более позднем возрасте, чем 100 лет назад. Еще недавно женщина, забеременевшая после 35, подвергалась достаточно серьезному осуждению. Но мир и времена меняются. Думаю, здесь нужно брать во внимание несколько факторов. Во-первых, репродуктивное здоровье носит не только физиологический характер. Это, однозначно, мультидисциплинарный феномен.

Я хочу посоветовать каждой женщине заботиться о своем репродуктивном здоровье, как и об остальном — красоте, профессиональном росте и образовании, за долгие годы до того, как вы захотите забеременеть. Яйцеклетки образуются в организме каждой женщины, словно золотой резерв, еще когда она находится в утробе матери. Поэтому каждая женщина, находящаяся в положении, несет ответственность не только за здоровье своего ребенка, но и за своих внуков. Мужчине тоже необходимо знать об этом — чтобы в полной мере понимать, почему нужно заботиться о женщине, которая, возможно, станет матерью его ребенка.

В современном мире мы вспоминаем о репродуктивном здоровье только тогда, когда встречаем того самого человека и хотим создать семью, но комнату, где не убирались долгие годы, невозможно моментально привести в порядок.

Нужно помнить одно — все, что женщина делает с собой, отражается на ее яйцеклетках — на ее будущих детях и их здоровье. Не хочу заниматься морализаторством, но советую об этом подумать. Я считаю, что в 40 лет женщина может удачно зачать, выносить и родить здоровых детей. Просто к этому нужно правильно подготовиться. В рамках моей практики это происходит постоянно, и я вместе с не такими уже молодыми семьями переживаю этот прекрасный момент снова и снова. Хочу поблагодарить тех, кто доверился мне — мне выпала честь разделить с вами самые прекрасные моменты вашей жизни. Я всех вас люблю!"

История Агнесе



"Когда родилась Нора, мне было 42 года, она младше старшей дочки на 11 лет. Старшая дочка мечтала о младшей сестре, все время просила у меня сестричку, но в конце концов сказала, что подойдет и братик.