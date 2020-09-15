Завершилась благотворительная акция "Поможем подготовиться к школе вместе!"

Благодаря поддержке жертвователей, семьям в разных городах Латвии были доставлены 14 школьных ранцев, большое количество канцелярских принадлежностей и пеналов. Также было собрано много одежды и обуви, и все эти вещи переданы школам-интернатам в Латгалии и Цесвайне.

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С 18 августа по 6 сентября торгово-развлекательный центр "Akropole" совместно с партнерами по сотрудничеству — обществом "Palīdzēsim viens otram", компаниями "Eco Baltia vide" и "Latvijas Zaļais punkts" — провели благотворительную акцию "Поможем подготовиться к школе вместе!" в поддержку семей по всей Латвии, которые по разным причинам не могут сами обеспечить своих детей школьными принадлежностями или могут сделать это лишь частично.

"Для торгово-развлекательного центра "Akropole" данная акция обернулась искренней инициативой. В этом году многие латвийские семьи попали в очень трудное положение, когда один или оба родителя потеряли работу или финансовые трудности были вызваны другими обстоятельствами. Подготовка к школе — захватывающее время, поэтому мы хотели, чтобы как можно больше детей начали новый учебный год без забот. Мы искренне благодарим жителей, которые пожертвовали школьные принадлежности, одежду и обувь в наши ящики для пожертвований — совместными усилиями мы помогли тем, кто в этом больше всего нуждается", — говорит руководитель "Akropole" Зане Кактиня.

В рамках акции было собрано 14 школьных ранцев, наполненных канцелярскими принадлежностями. Они доставлены семьям в Риге, Талси, Цесвайне, в Екабпилсский, Тукумский и Резекненский края. Именно канцелярских принадлежностей во время акции было пожертвовано достаточно много, что помогло наполнить также и школьные сумки, о которых позаботились частные жертвователи, обратившиеся индивидуально к обществу "Palīdzēsim viens otram". В свою очередь большая часть одежды и обуви отправлена в школы-интернаты Латгалии и Цесвайне, потому что в этих школах учатся дети из очень бедных семей.

"Команда "Palīdzēsim viens otram" уже шесть лет помогает семьям, оказавшимся в кризисной ситуации, и именно в этом году дополнительная поддержка потребовалась для большего числа семей, чем обычно. Мы очень благодарны "Akropole" за проведение акции, а жителям — за поддержку — объединив вещи из ящиков для пожертвований с дарами частных жертвователей, мы помогли всем детям из нашего списка нуждающихся в школьных ранцах! Кроме того, эта благотворительная акция позволила большему количеству людей узнать о нашем обществе, которое позаботилось о мебели и других полезных вещах, нужных семьям. Акция определенно увенчалась успехом, и мы будем счастливы, если она станет традицией и в последующие годы", — говорит член правления "Palīdzēsim viens otram" и координатор проекта Линда Новицка.

Большая часть пожертвований семьям доставили волонтеры "Palīdzēsim viens otram", которые забирали посылки сами или отправляли их с помощью пакоматов. А вот рижской семье с пятью детьми школьные сумки с канцелярскими принадлежностями, одежду и обувь для разных сезонов администрация "Akropolе" доставила лично.

По словам Кристины, матери пятерых детей: "Обычно мы готовимся к новому учебному году самостоятельно, но в этом году оказались в безвыходной ситуации, поэтому обратились за помощью. И я, и, прежде всего, дети счастливы, что теперь есть все необходимое для школы, и не нужно больше беспокоиться, где же взять школьные принадлежности для нового учебного года".

Несмотря на то, что благотворительная акция закончилась, жители могут поддерживать нуждающиеся семьи своими пожертвованиями в течение всего года — такие пожертвования, как продукты питания, товары для дома, одежда, обувь, мебель всегда нужны людям по всей Латвии. К тому же, после окончания акции у входа B в "Akropole" будет доступен контейнер, куда можно сдать использованную, но все еще хорошую одежду и обувь, а также текстиль, который отправят на переработку.