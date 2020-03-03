Жителей Латвии призывают записываться на бесплатные юридические консультации

5 марта у жителей Латвии будет возможность получить бесплатные консультации о реализации права на общение с помощью судебных исполнителей. Сделать это можно будет также по телефону.

Закон предусматривает, что у ребенка есть право поддерживать личные отношения и прямые контакты с любым из родителей также в тех случаях, когда родители не живут вместе.

О реализации права на общение с ребенком живущие отдельно родители могут договориться между собой сами, а в случае спора, например, когда другой родитель создает препятствия или выдвигает необоснованные условия, порядок реализации права на общение определяется в суде и судебное решение помогают выполнить судебные исполнители.

У каждого родителя есть не только право, но и обязанность поддерживать личные отношения с ребенком.

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"Вопрос реализации права на общение часто очень эмоционален, это особенно видно по делам, которые попадают в распоряжение судебных исполнителей. Чаще всего это случаи, когда один из родителей добровольно не обеспечивает возможность общения с ребенком и другой родитель вынужден обращаться за помощью к судебному исполнителю. Опыт показывает, что, когда дело попадает к судебному исполнителю, у родителей возникает очень много вопросов, однако зачастую родители вовсе не хотят контактировать между собой и судебный исполнитель должен выполнять функции посредника. Самые большие проблемы возникают в тех случаях, когда один из родителей избегает контактов не только с другим родителем, но и с судебным исполнителем и не соблюдает его указаний. Нужно всегда учитывать, что больше всего в таких ситуациях страдает все-таки ребенок. Он не должен становиться заложником во взаимных разногласиях родителей. Родителям следует показывать пример, как улаживать возникшие разногласия и искать компромисс", — поясняет председатель Латвийского совета присяжных судебных исполнителей Ивета Крука.

Она призывает жителей своевременно записываться на бесплатные юридические консультации, которые будут доступны 5 марта в рамках Дней судебных исполнителей.

Список адресов и телефонов всех бюро судебных исполнителей доступен на сайте Латвийского совета присяжных судебных исполнителей в разделе — Zvērināti tiesu izpildītāji (Присяжные судебные исполнители).

На бесплатные юридические консультации к присяжному судебному исполнителю можно записаться как по телефону, так и по электронной почте.

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Записаться на консультацию можно к любому судебному исполнителю. Например, если человек живет в Риге, ему не нужно обязательно обращаться к судебному исполнителю в столице — можно посетить любого судебного исполнителя в любом городе Латвии. Также можно звонить любому судебному исполнителю на всей территории Латвии.

Дни судебных исполнителей — инициатива Латвийского совета присяжных судебных исполнителей, начало которой было положено в 2016 году. Цель ее — дать возможность людям получить бесплатные юридические консультации, а также больше узнать о работе судебных исполнителей в Латвии. Это государственные должностные лица, обязанность которых — добиваться исполнения судебного приговора в интересах затронутой стороны, государства и общества.