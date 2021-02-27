Жизнь до детей и после: о чем не рассказывают женщинам, хотя очень нужно было бы
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О детях в нашем обществе часто принято думать как об обузе, ведь ради них нужно чем-то жертвовать. Женщины безуспешно пытаются разделить жизнь на детскую и взрослую, превращая свое существование в вечное мучение.

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Отдаляясь от детей, мамы по ним скучают, сетуя, что обделяют их своим вниманием. А если находятся рядом 24/7, не могут жить полноценно "взрослой жизнью", мучаясь тем, что, наверное, слишком много времени посвящают ребенку. Сюда, конечно, добавляется ворох комментариев от окружения, усугубляющих вечное, не проходящее чувство вины женщины.

Но многие замечают, что концепция жизни "вместе с ребенком" намного легче. Рождение ребенка и грудное вскармливание часто подталкивают женщину к тому, чтобы переосмыслить свои взгляды на жизнь, дают сильную уверенность в себе и умение отмести неважное.

Многие меняют сферу деятельности. Часто слышу от недавно родивших женщин: "Я поняла, что хочу заниматься тем, в чем есть смысл", "я поняла, как ценно мое время", "я сменила приоритеты", "я начала любить себя", "я как заново родилась" и т.д. Женщина ищет те сценарии, которые подходят лично ей и ее семье. Если не мешать этим трансформациям внутри, прислушиваться к своей женской интуиции, то ребенок становится катализатором изменений, которые всегда на благо. И та мудрость, о которой говорят женщины, это счастье понять, как организовать свою жизнь вместе с малышом, уметь радоваться его зависимости от себя, ценить свою роль как мамы, не бояться вовлекать кроху в свою взрослую жизнь.

Конечно же, жизнь до детей и после — это совершенно разные реальности. Ко всему прочему, у детей, как и у взрослых, бывают самые разные характеры. Есть малыши "фейерверки", есть дети высокой чувствительности и пр. Но время, вложенное в малыша, никогда не будет потрачено зря.

Каждое прикосновение, процесс кормления грудью, укачивания — это время, когда закладывается и развивается мощная сеть нейронных связей в мозге, я уж молчу о физиологическом и психическом здоровье крохи, которые напрямую зависят от ухода за ним в младенчестве. Со временем потребности ребенка во внимании уменьшаются, поэтому так важно ценить свой вклад в развитие человека. И так важно дать возможность этому человеку быть в вашей взрослой жизни, просто с вами рядом.

Чудесно, когда есть богатая "деревня привязанностей" у ребенка. Есть другие взрослые, которые могут разделить хлопоты о нем вместе с вами и освободить время для "вдоха и выхода", перезагрузки. Но если вы будете "ждать, чтобы начать жить", до момента, когда сдадите малыша кому-то, он будет это чувствовать, а в вас будет копиться напряжение, что все на так, как нужно.

Как именно нужно вам и вашей семье, со стороны никто не подскажет. Но организация пространства жизни — это забота женщины. Ее обязанность, зона ответственности. Жаль, что об этом не предупреждают до рождения ребенка. Подобные "инсайты" начинают посещать женщину уже в послеродовой период, и все жизненные метаморфозы происходят тяжелее, чем могли бы.

Внутренней мудрости вам, дорогие женщины! Успешного грудного вскармливания. Гармонии в отношении с детьми. Пусть они будут вашими близкими друзьями уже с рождения.

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DELFI Woman

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DELFI Woman

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Грудное вскармливание Дети и родители Здоровье ребенка
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