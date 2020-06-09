Знакомство по фото и брачная ночь под присмотром: как девушек выдают замуж в мусульманских странах

В большинстве мусульманских стран свадьбы отмечаются роскошно: праздник длится несколько дней и сопровождается множеством ритуалов, в которых участвуют сотни гостей. Многие традиции строго соблюдаются и по сей день. Решение о брачном союзе, например, принимают родители, а девушки выходят замуж исключительно девственницами. Богатая свадьба сулит молодоженам "любовь до гроба" в самом прямом смысле слова, ведь развестись — означает навсегда посрамить себя и родных. О свадебных обычаях и брачных перипетиях в мусульманских странах — в материале "Ленты.ру".

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Семейный быт мусульман всегда отличался патриархальностью. Мужчина — единственный глава семьи — был распорядителем любого имущества, за исключением личных вещей жены. Дети воспитывались в строгом повиновении отцу. Жена находилась в беспрекословном подчинении у супруга.

Неизменным остается и отношение мусульманских стран к свадьбе как чрезвычайно важному и знаковому событию. Мероприятие сопровождается множеством обрядов и ритуалов, направленных на создание многодетной семьи с достатком, изобилует роскошью и надолго запоминается молодоженам и их гостям.

Однако отпраздновать свадьбу мечты удается далеко не каждой девушке: даже сегодня есть те, кто выходит замуж отнюдь не по собственному желанию.