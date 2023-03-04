1 января этого года фонд Детской больницы начал проект по поддержке дошкольников и школьников с трудностями в поведении.

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Поведенческие расстройства, трудности с социализацией и насилие уже давно являются серьезной проблемой в латвийском обществе. Каждый четвертый родитель признается, что не знает, как справляться с проблемами поведения своего ребенка, например, агрессией в детском саду или школе. Специалисты образовательных учреждений отмечают, что в каждой группе или классе в среднем до 25-30% процентов детей имеют проблемы с поведением, проявлением агрессии или расстройства типа синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), что сказывается на общем микроклимате.

К сожалению, общество в Латвии часто негативно воспринимает детей с поведенческими расстройствами, осуждая их и обвиняя родителей в отсутствии воспитания. В то же время люди не знают как конкретной ситуации, так и того, как вести себя с такими детьми. Специалисты отмечают, что проблема неоднозначна, но в большинстве случаев имеет причины, с которыми можно успешно работать.

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В прошлом году в парламентской комиссии по образованию, культуре и науке прозвучало предложение разрешить директорам школ принудительно переводить детей с агрессивным поведением на домашнее обучение. Эта инициатива вызвала широкий резонанс в обществе и возражения со стороны организаций по защите прав детей. Фонд Детской больницы также публично выступил против этой идеи и взял на себя обязательство реализовать проект, который позволит изучить эту проблему и найти решение, чтобы дети не были изолированы, а получали поддержку и успешнее включались в учебный процесс.

"Глобальные данные показывают, что 10-20% детей и подростков сталкиваются с проблемами психического здоровья, которые могут проявляться в виде расстройств поведения. В Латвии школа традиционно рассматривается только как место для получения академических знаний, но в других странах школа также является уровнем первичной профилактики, снижающим риски психических расстройств, — говорит председатель фонда Лиене Дамбиня. — Опыт показывает, что поведенческие и аффективные расстройства — например, тревожность — можно уменьшить, изменив школьную среду и внедрив научно обоснованные программы. Из опыта фонда мы видим, что школы отвергают детей, которые хотят учиться в среде сверстников при условии предоставления адекватных ресурсов.

С другой стороны, специалисты Ресурсного центра для детей и подростков оказывают ежедневную поддержку подросткам, чьи проблемы с психическим здоровьем тесно связаны со школьной средой. Доказано, что образование является одной из важнейших предпосылок здоровья, а люди с более высоким уровнем образования живут дольше и здоровее. Поэтому необходимо сделать так, чтобы у каждого ребенка в Латвии была возможность получить академические знания в школьной среде, поддерживающей и отвечающей потребностям ребенка".

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С Дамбиней согласна и клинический психолог и психотерапевт Иева Бите: "Мы не можем принимать решения в одностороннем порядке, не понимая точки зрения обеих сторон. Конечно, никто не должен страдать от насилия в школах, и мы должны сделать все возможное для его уменьшения. В то же время, речь всегда идет о том ребенке и его близких — с какими трудностями они не справляются, в чем заключается их внутренняя борьба и каких ресурсов им не хватает. Важно найти способы помочь детям справиться без агрессивного поведения. И мы можем сделать это, поняв эмоции этих детей и поддержку, в которой они нуждаются".

Исследования показывают, что комплексный подход более эффективен в долгосрочной перспективе, что также доказано несколькими успешными программами в зарубежных странах, таких как Бельгия, Норвегия, США и Австралия.

Поэтому с 1 января фонд Детской больницы реализует проект "Защита интересов молодежи, подверженной риску социального отчуждения путем создания системы государственной поддержки". Программа направлена ​​на интеграцию детей с поведенческими проблемами в образовательный процесс, а также включение необходимых вспомогательных услуг в систему оплачиваемой государством поддержки.

В ходе реализации проекта планируется:

совместно с Латвийским Университетом провести качественное исследование, в ходе которого будут проведены подробные интервью с родителями, дети с опытом агрессивного поведения и педагогами;

провести аналитическое изучение практики других стран как в системе образования, так и путем изучения примеров передовой практики межинституционального сотрудничества;

создать цикл передач "Дети с трудностями поведения в системе образования";

организовать дискуссии и аналитические центры с привлечением лиц, принимающих решения, и профессионалов отрасли;

разработать "План поддержки инклюзивного образования на 2024-2028 годы для детей с трудностями поведения в школьной среде";

создавать информационно-образовательные вспомогательные материалы (в электронном виде).



Срок реализации проекта: с 1 января 2023 года до 31 октября 2024 года.

