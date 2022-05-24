Sex Ed 3.0. В Риге снова пройдет цикл лекций о сексуальном здоровье – на этот раз и для родителей

В Риге в третий раз пройдет цикл лекций о сексуальном здоровье Sex Ed 3.0. Главные темы в этом сезоне — кибербезопасность и сексуальность, принятие своего тела, интимное здоровье и психология отношений, а также встреча с экспертами для родителей и онлайн-дискуссия с активистами.

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"Мы верим, что доступность информации напрямую влияет на качество жизни молодых людей, именно поэтому наша цель — говорить о физическом и ментальном здоровье, сексе, гендере и отношениях между людьми открыто и честно. Мы отобрали экспертов в своей области, которые проведут лекции и ответят на все вопросы участников", — говорит координаторка проекта Виктория Ткаченко.

В этом году лекции стали доступнее — мероприятия проходят как на русском, так и на английском языке. Также мероприятие впервые выйдет из онлайн формата: встречи пройдут в офисе молодежной организации Young Folks.

27 мая мероприятие откроет лекция о кибербезопасности и сексуальности от экспертов из Швеции — организаторы Sex Ed встретились с лекторами на проекте о сексуальном образовании в Гетеборге. Цель первой встречи — повысить осознанность подростков, критическое мышление и безопасность в дигитальной среде.

28 мая состоится вторая лекция цикла — она посвящена любви к себе и принятию своего тела в эру Instagram и FaceTune. Ее проведет психолог из Украины Екатерина Романенко.

Также 28 мая пройдет встреча родителей с психологиней Анастасией Семко и психотерапевтом Давидом Резником-Мартовым. Здесь родители смогут исследовать, почему возникает неловкость во время разговора о сексе и отношениях, и как преодолеть ее и построить доверительные отношения с ребенком.

29 мая в офисе Young Folks LV пройдет лекция о сексе, интимном здоровье и контрацепции с cекспросветительница Натальей Сорокиной.

"Безопасность, согласие и удовольствие — три основных принципа сексуальной жизни, о которых так мало говорят в школе и обсуждают в публичном пространстве. Мы хотим сделать информацию о таких базовых вещах более доступной и понятной для всех," — комментирует координатор проекта.

29 мая пройдет заключительной мероприятие Sex Ed 3.0 — панельная дискуссия с участием ЛГБТ+ активистов из стран Западной и Восточной Европы. Цель дискуссии — провести непредвзятый разговор и поделиться опытом ЛГБТ+ активизма в разных странах.

Организаторы отмечают, что цикл лекций Sex Ed – некоммерческое мероприятие, команда проекта работает на добровольной основе. Плата взимается за некоторые мероприятия для того, чтобы оплатить работу лекторов.

Полная программа и регистрация на мероприятия доступны здесь.