Сильные тоже плачут: мужчины рассказали почему им пришлось расстаться со своими девушками

Прекращение отношений почти всегда является трудным и болезненным решением для обеих сторон. Но зачастую это единственный способ изменить свою жизнь к лучшему. Четверо мужчин рассказали Naistekas о своем опыте расставания. Надо сказать, что эти решения давались нелегко.
Неуверенность разрушила отношения
"До решения расстаться я встречался со своей девушкой почти семь лет. Я знаю, что ее мучила глубокая неуверенность в своей внешности. Причин для этого, конечно, не было, но когда я исследовал эту проблему, то понял, что зачастую она кроется не во внешней причине — все прячется гораздо глубже.
Очень трудно быть с человеком, который подозревает тебя во всем, не воспринимает всерьез твои комплименты и с которым ты часто даже не можешь пойти куда-нибудь поужинать, потому что он не может найти одежду, в которой выглядит хорошо, или думает, что ему не следует есть вне дома, потому что он уже толстый. Я был для своей девушки понимающим партнером в течение многих лет, гладил ее по голове, успокаивал, когда она плакала, и говорил ей приятные слова. Я также отправил ее к специалисту, но этот опыт не увенчался успехом и она бросила к нему ходить. Я просто не мог больше с этим справляться. Чувства сменились сочувствием и я ощутил, что я уже не мужчина рядом с ней, а психотерапевт. Это было чертовски трудное решение, потому что мы хорошо проводили время вместе, и нам было очень весело. Но я просто не мог больше этого выносить" — Тимо, 33 года.
Вечеринка за вечеринкой
"Я помню расставание, из-за которого мне до сих пор немного грустно. А именно, моя бывшая любила устраивать вечеринки. Со среды по субботу я видел ее только мельком, когда возвращался домой с работы, а она уходила.
Наше совместное время выпадало только на воскресенья, и мне казалось, что это немного мало. В остальном она была очень интеллигентной девушкой, у которой также была достойная работа, карьера, и мы были отличной парой во всех отношениях.
Оглядываясь назад, я задаюсь вопросом, возможно это был ее способ расслабиться. Но каждый раз это забирало много времени. Жаль, правда, но это больше не вписывалось в мое представление об отношениях. Позже я узнал, что она начала слишком много выпивать. Я до сих пор задаюсь вопросом, может мне стоило вытащить ее из того образа жизни? Грустно.." — Таури, 37 лет.
Новые взгляды на мир
"Вы наверняка знаете женщин, которые называют себя феями и просят у Вселенной всевозможные блага? Вот и наши отношения разрушило то, что моя дорогая половинка в какой-то момент ударилась в эзотерику. В ее жизни в то время было много неудач — она потеряла сестру в аварии и, в конце концов, тяжело заболела сама.
Мы поддерживали друг друга, как могли, и этот путь был трудным. Для меня, и, конечно, для нее. В конце концов, она выздоровела, и жизнь стала налаживаться, но ее мировоззрение и убеждения поменялись. Она начала ездить в лагеря, где бьют в барабаны и машут перьями — я пытался во всем этом разобраться, но потерял с ней связь.
Я пытался наладить с ней контакт, но понял, что я для нее какой-то иной. Она же осталась для меня прежней. То, что раньше нас связывало, стало для нее "бессмысленным прошлым". Она также пыталась привести меня в свой мир, но это оказалось тщетно. Я подумал, что лучше отпустить ее, потому что понял, что больше не могу сделать ее счастливой. Это ужасное чувство. Я все еще одинок и по-прежнему люблю свою женщину, но такими мы быть вместе уже не можем" — Иво, 52 года.
Расставание по Skype
"Я расстался со своей спутницей по Skype. А именно, поехал в США по студенческому обмену и должен был вернуться через год. Мы прекрасно проводили время вместе и планировали пожениться. Мы подходили другу другу морально и физически, поэтому было обидно, что девушка не смогла поехать со мной.
В первые месяцы после отъезда мы общались каждый день, а потом дела пошли под откос. Разница во времени сыграла свою роль, и в какой-то момент у нее стали появляться новые кавалеры. Было ужасно слушать все это и чувствовать, когда ты так далеко, что ничего не можешь сделать. Я очень жестко пережил это и, наконец, решил ее отпустить. По Skype — знаю, глупо, но тогда это был единственный выход. Она сначала сопротивлялась, но потом призналась, что вообще-то для нее наши отношения давно закончились…" — Марк, 28 лет.