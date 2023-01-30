Синдром пустого гнезда: 5 способов не потерять смысл жизни, когда дети выросли

В один прекрасный момент дети вырастают, у них начинается своя жизнь, они уезжают из дома или заводят свои семьи. Вроде все хорошо и естественно. Но родителей часто накрывает целый спектр эмоций. И далеко не позитивных, пишет doctorpiter.ru

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Такое состояние еще называют синдромом опустевшего гнезда, которое покинули выросшие птенцы. Конечно, речь не о медицинском диагнозе, а о наборе родительских эмоций. А они могут быть самыми разными — растерянность, печаль, тревожность, скука, чувство одиночества, ощущение пустоты и так далее. Ведь до этого они столько лет почти все свободное время посвящали своему чаду — гуляли, кормили, делали домашние задания, укладывали спать, ездили в путешествия. А теперь все это закончилось — заботиться не о ком, и контролировать тоже.

Как рассказал клинический психолог Денис Долгов, самое главное в такой ситуации помнить, что родительство хоть и очень важная, но все же временная часть жизни — с уходом детей в самостоятельную жизнь ваша собственная не заканчивается. По словам эксперта, тяжелее других синдром пустого гнезда переживают детоцентричные родители, особенно воспитывавшие ребенка в одиночку.

"Под детоцентризмом я понимаю ситуацию, когда человек воспринимает и позиционирует себя прежде всего не как самостоятельную личность, с широким набором потребностей и интересов, а как родителя, весь смысл жизни которого сводится к выполнению родительской функции и весь фокус внимания сконцентрирован на ребенке. В этом случае, когда ребенок стал самостоятельным и постоянная забота ему не нужна, человек чувствует потерю собственной ценности и смысла жизни", — объясняет Денис Долгов.

Как же справиться с синдромом пустого гнезда или, по крайней мере, смягчить его проявления? Психолог назвал 5 возможных способов.

Считайте себя самостоятельной личностью, для которой родительская функция очень важная, но не единственная и, безусловно временная. Помните о том, что, кроме того, что вы родитель, вы еще муж/ жена, врач, учитель, собиратель марок, любитель сериалов, спортсмен, футбольный болельщик, друг и так далее. Чем больше в вашей жизни разнообразных интересов, тем проще будет пережить разлуку с выросшим потомством. Не рассчитывайте на то, что связь между вами и отделившимися детьми останется такой же сильной. Это значит, что не стоит ждать от повзрослевшего сына или дочери по 5 звонков в день и тотального отчета об их действиях вдали от вас. Не будьте навязчивыми, но и не обрывайте контакт. Вашему ребенку, начавшему самостоятельную жизнь, особенно на первых порах, могут быть очень полезны ваша помощь, поддержка и совет. Но не перебарщивайте. Уделите больше времени вашей второй половине — совместному времяпрепровождению, общению, путешествиям, сексу. А если вы одиноки, самое время заняться налаживанием личной жизни.

4 типа токсичных родителей



Как любят говорить: "Родителей не выбирают". Все мы вынуждены принимать их такими, какие они есть. Кто-то, став взрослым, старается свести общение с родными к нулю, если оно его не устраивает. Другие не способны рвать родственные связи, даже если каждый разговор по телефону с родственниками заканчивается скандалом.

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