Скандал на ровном месте. Чего хочет женщина, когда устраивает ссору без причины: 4 объяснения психолога

Ссоры между мужчиной и женщиной могут вспыхивать по самым разным причинам, а то и вовсе без них. Если каждый день вы ругаетесь и сами не знаете, из-за чего, стоит задуматься. Психолог объяснила, почему так происходит, пишет doctorpiter.ru
"Только женщина из ничего может сотворить три вещи: салат, шляпку и скандал". Эти слова приписывают великолепной Коко Шанель. Но никто не задумывался — а почему женщины начинают бессмысленную ссору на ровном месте? Да и нередко — мужчины тоже.
"Какими бы бессмысленными ни казались такие ссоры, они часто говорят о скрытой проблеме, которая есть у пары или у конкретного человека, — рассказывает психотерапевт Трейси Росс. — Мне приходилось работать с семьями, у которых скандалы "до неба" начинались с выяснения того, кто должен загрузить посуду в мойку. Но дело там было вовсе не в посудомойке, а в том, что партнеры просто не слышат друг друга".
Что же происходит с вашими отношениями, если пустяковый повод может разжечь нешуточный скандал и ссоры вспыхивают чуть ли не каждый день на ровном месте?
Психолог рассказала о 4 самых популярных причинах глупых и случайных ссор без повода, и о том, как разрешать такие конфликты.
Хочет, чтобы его услышали
Начиная ссору, человек часто просто пытается привлечь к себе внимание.
"Если человек чувствует себя одиноким, буквально "невидимым" или считает, что он не является приоритетом для своего партнера, он может начать скандал из-за потребности в общении", — говорит Трейси Росс.
Случай из жизни
Муж приходит домой и спрашивает у супруги, как прошел ее день, но она даже не отрывается от телефона, чтобы ему ответить.
"В этот момент он может чувствовать себя менее значительным, разочарованным, что не получил "обратную связь" от близкого. Следующим его шагом вполне может быть "ответка" — например, резкие слова как реакция на первую же просьбу супруги, — объясняет психолог. — Просто мужчина по-другому не может или не хочет проявить свою обиду из-за отказа во внимании".
Боится отношений
"Некоторым людям может быть трудно жить в атмосфере "у нас все радужно и чудесно", хоть звучит это довольно парадоксально, — объясняет психолог Трейси Росс. — Ведь такая гармония означает, что вы с партнером очень близки и предполагает открытость чувств и эмоций. Но не все готовы быть "уязвимыми", признаваясь в том, что у них на душе, а еще боятся "пораниться", если подойдут слишком близко к другому. Вот поэтому люди и начинают ссоры без причины — это идеальный способ держать дистанцию и быть "в безопасности".
"У таких людей есть скрытый страх, что близкий человек может "отозвать" свою любовь в какой-то момент, как это случалось с ним раньше в отношениях. Так что механизм преодоления такого страха — начать "драку"", — говорит психолог.
Также человек с избегающим типом привязанности может чувствовать себя недостойным любви и попросту устраивает саботаж — ссору из ничего.
"Он затевает скандал на ровном месте, партнер отвечает агрессией и холодностью, и тогда он говорит: "Ну я так и знал! Как только становится непросто, меня отталкивают и отвергают!". Так человек просто создает самоисполняющееся пророчество".
Хочет взять верх над другим
Начиная пустую ссору на ровном месте, человек может делать это для того, чтобы убедиться — он держит все под контролем.
"Когда люди ссорятся, то вовлекают в конфликт другого человека. Это заставляет их чувствовать себя лучше, потому что, по крайней мере, они контролируют хотя бы эту ситуацию", — объясняет психолог.
Опыт из детства
Иногда любители мелких ссор, которые затеваются без конца, просто не умеют по-другому. Для них это нормальное поведение — так они привыкли коммуницировать еще в детстве, так было принято в семье.
"Если дома родители, братья и сестры, бабушки постоянно ругались, то для выросшего ребенка это будет "правильный" способ общаться с близкими — по умолчанию, — говорит Росс. — Возможно, для такого человека ссоры — это его способ показать другим, что он заботится о вас".
Как перестать ссориться
Если вам "повезло" стать мужем или женой человека, который устраивает ссоры на ровном месте, как бы тяжело ни было — придется научиться терпению и быть чутким и отзывчивым. Ведь скорее всего, поведением вашего близкого управляют чувства одиночества, страха или неуверенности.
"Снизить градус конфликта поможет называние эмоций, — советует психолог Трейси Росс. — Ваш близкий надеется, что вы прочитаете его мысли и сами догадаетесь, о чем он пытается вам сказать. Чтобы не попасть в эту ловушку, просто спросите, а что он в данный момент чувствует? Побудите к этому, сказав: "Я сейчас ощущаю сильное напряжение, а ты?". Поначалу ваш партнер может отреагировать резко, но вам все равно стоит продолжать говорить о своих чувствах".
Психолог отмечает, что чаще всего человек затевает ссору бессознательно, поэтому выражение своих настоящих чувств поможет ему понять, зачем он это делает.
"Как только он признается, что злится из-за того, что вы уделяете ему мало внимания, признайте этот факт, примите, а не спорьте. Таким образом, обсуждение проблемы будет продуктивным и даст шанс на ее благополучное решение", — говорит Росс.