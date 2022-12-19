Скандал на ровном месте. Чего хочет женщина, когда устраивает ссору без причины: 4 объяснения психолога

Ссоры между мужчиной и женщиной могут вспыхивать по самым разным причинам, а то и вовсе без них. Если каждый день вы ругаетесь и сами не знаете, из-за чего, стоит задуматься. Психолог объяснила, почему так происходит, пишет doctorpiter.ru

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"Только женщина из ничего может сотворить три вещи: салат, шляпку и скандал". Эти слова приписывают великолепной Коко Шанель. Но никто не задумывался — а почему женщины начинают бессмысленную ссору на ровном месте? Да и нередко — мужчины тоже.

"Какими бы бессмысленными ни казались такие ссоры, они часто говорят о скрытой проблеме, которая есть у пары или у конкретного человека, — рассказывает психотерапевт Трейси Росс. — Мне приходилось работать с семьями, у которых скандалы "до неба" начинались с выяснения того, кто должен загрузить посуду в мойку. Но дело там было вовсе не в посудомойке, а в том, что партнеры просто не слышат друг друга".

Что же происходит с вашими отношениями, если пустяковый повод может разжечь нешуточный скандал и ссоры вспыхивают чуть ли не каждый день на ровном месте?

Психолог рассказала о 4 самых популярных причинах глупых и случайных ссор без повода, и о том, как разрешать такие конфликты.

Хочет, чтобы его услышали

Начиная ссору, человек часто просто пытается привлечь к себе внимание.

"Если человек чувствует себя одиноким, буквально "невидимым" или считает, что он не является приоритетом для своего партнера, он может начать скандал из-за потребности в общении", — говорит Трейси Росс.

Случай из жизни

Муж приходит домой и спрашивает у супруги, как прошел ее день, но она даже не отрывается от телефона, чтобы ему ответить.

"В этот момент он может чувствовать себя менее значительным, разочарованным, что не получил "обратную связь" от близкого. Следующим его шагом вполне может быть "ответка" — например, резкие слова как реакция на первую же просьбу супруги, — объясняет психолог. — Просто мужчина по-другому не может или не хочет проявить свою обиду из-за отказа во внимании".

Боится отношений

"Некоторым людям может быть трудно жить в атмосфере "у нас все радужно и чудесно", хоть звучит это довольно парадоксально, — объясняет психолог Трейси Росс. — Ведь такая гармония означает, что вы с партнером очень близки и предполагает открытость чувств и эмоций. Но не все готовы быть "уязвимыми", признаваясь в том, что у них на душе, а еще боятся "пораниться", если подойдут слишком близко к другому. Вот поэтому люди и начинают ссоры без причины — это идеальный способ держать дистанцию и быть "в безопасности".