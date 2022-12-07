Скука, стресс и предвзятость. Почему дети не хотят учиться и как им помочь

"Опять эта школа!", "Когда уже каникулы!","Не хочу учиться!" Кто из родителей не слышал этих фраз? Мы пытаемся убедить детей, что "ученье — свет", потом не выдерживаем и ставим ультиматумы, затем просто ругаем и наказываем. Но ничего не помогает, когда наступает очередное утро, и ребенок заводит ту же шарманку: не хочу в школу! Что делать?
Детский мозг жаден до новой информации, а учиться дети не хотят. В чем суть проблемы? Простого ответа на этот вопрос нет. Но проведенный в соцсетях опрос пролил свет на некоторые причины, которые отмечались детьми независимо от возраста и типа школы. Получилось четыре основных группы проблем, которые влияют на нежелание учиться.
Неинтересно
Да, можно сразу сказать, что современные дети выросли в сплошных развлечениях, они инфантильны и совсем не готовы ничего делать, преодолевая свои "не хочу". Правда в этом есть. Учителя стараются расцветить подачу информации: делают слайды, показывают кино, используют метафоры. Так проще уложить материал в голову современного ребенка. Однако за счет подобных средств учебу не сделать интересной… Здесь вопрос скорее в самом подходе, чем к приемам обучения.
Образование сегодня предполагает, что ребенок должен усвоить определенный набор информации. То есть ученик скорее зритель, чем активный участник процесса обучения. Учитель закладывает в молодые умы необходимую информацию, а умы эту информацию брать не хотят. Почему?
Вот тогда и теория стихосложения усвоится и восприятие поэзии улучшится в разы. А детям рассказывают теорию, потом на чужих стихах предлагают эту теорию применить, определив, где какой размер. Но пока знание не будет пропущено через себя, через собственную деятельность, ничего не усвоится.
Детский мозг жаден до знания. Любого. Новая информация приводит к выбросу дофамина, что автоматически мотивирует ребенка учиться больше. Потому что в следующий раз, усвоив что-то новое, он опять получит порцию дофамина, что переживается как радость и удовлетворение. Но информация, которая кажется ненужной и оторвана от общей картины мира, и закладывается в голову в виде упакованного продукта, а не идеи, которую можно осмыслить, не усваивается. А если не усваивается, то и дофамина не будет. Вот поэтому и нет мотивации.
Самый популярный вопрос у родителей подростков: как мотивировать школьника на учебу? Сделать предмет интересным! Тогда не понадобятся никакие другие уловки. А для того, чтобы было интересно, надо, чтобы у ребенка была активная позиция, чтобы он хотел знания получить, чтобы сам искал их. Хотя бы вопросы задавал учителю… Но пока учитель в него знания пытается впихнуть, используя новомодные методы кодирования информации, интереса не будет.
Стресс от контрольных
Скучно или нет, а учиться надо. Как заставить ленивого школьника учить материал? Самый очевидный способ — создать систему контроля усвоения знаний. В этот момент появляется еще одна причина нежелания учиться — постоянный стресс от проверочных и контрольных работ.
Обязательная отчетность — это дисциплинарная процедура, которая гарантирует, что независимо от своего интереса, ребенок все равно будет учить то, что предусмотрено программой.
Кстати, последнее легко объясняется, потому что мы знаем, как работает память. Легко воспроизводится та информация, которая эмоционально окрашена, которая усвоилась благодаря "вау-эффекту" (когда долго искал ответ на вопрос, а потом вдруг его нашел или узнал от учителя). В этом случае в процесс запоминания вовлечены многие отделы мозга и создается больше нейронных связей, которые получаются объемными, красочными. Такое проще вспомнить, чем маленькую серенькую ниточку фактов и терминов, которая порой вообще не связана с имеющейся в мозге картиной мира.
Получается, если мы что-то учим только для того, чтобы с этим знанием расстаться на экзамене, информации не за что "зацепиться" в нашей голове. Да и зачем? Все равно все кончится после получения оценки.
В современном мире с рейтингами и едиными экзаменами целью как раз и становится получение высокой оценки, а не знаний как таковых. В итоге дети запоминают баллы, которые получили на экзамене, а не вопросы и задачи.
Отсутствие практической ценности
Дети искренне не понимают, зачем они все эти премудрости изучают и сдают, когда и где им эти знания понадобятся. Начиная с уравнений и физических формул, и заканчивая строением живой клетки. И, как мы уже выяснили выше, если и придет время применить эти формулы, мозг не сможет их откопать на задворках памяти.
Почему ребенок вначале учится решать уравнения, и только потом ему показывают, как решать задачи с неизвестным? Само по себе решение уравнений нравится мало кому, а вот задачи, где нужно найти X или Y, в быту возникают ежедневно. Но если начать с задачи, то уравнение становится средством получения результата, а усвоение темы происходит на раз: кому не нужен инструмент для решения насущных вопросов?
Та же история с иностранным языком. Например, английский, где приходится зубрить теорию употребления артиклей. Такая практика далека от живой коммуникации, и когда ребенок начинает говорить на иностранном языке, ему приходится долго и мучительно перебирать в памяти выученные правила.
Но как только дети понимают, как именно они будут использовать полученные знания, мотивация учить даже самые неинтересные вещи резко повышается.
Личность учителя
Очевидно, что взрослых, которые любят детей и умеют с ними общаться и увлечь, не так много. Даже если все прирожденные педагоги мира отправятся в школы, их все равно не хватит, чтобы удовлетворить потребности сферы образования. Но не обязательно быть гениальным педагогом, достаточно просто хорошо знать свой предмет, искренне делиться знаниями и быть терпимым к несовершенству учеников.
Однако часто у учителей есть предвзятость — и сквозь призму своего субъективного отношения он и ведет ученика. Каково это, когда любой твой успех расценивается как случайность, а не результат стараний? Особенно если дома родители тоже не балуют похвалой…
Из-за него учителю становится важнее не учебный процесс, в котором можно увлечь и заинтересовать, а результат, который ученик покажет на экзамене. "Натаскивание" на сдачу экзаменов сильно отличается от обучения, если говорить о знаниях и их ценности.
Что же делать?
Описанные проблемы не исчерпывают все многообразие причин нежелания современных детей учиться. Это то, в чем они сами видят препятствия. Есть и другие факторы, которые влияют на современное поколение детей: растущая популярность дистанционного обучения, стремительное развитие интернет-технологий и науки — образовательные программы не успевают меняться, чтобы соответствовать требованиям времени.
Проблему надо рассматривать в комплексе, но начать можно с малого:
- вовлечь детей в исследование, чтобы им надо было с минимальной помощью пройти путь от задачи до ответа;
- предложить анонимные проекты по ряду предметов, что исключит влияние субъективного отношения к ученикам;
- снизить количество проверочных работ, заменив их дискуссиями или практическими занятиями.
А потом идти дальше, вводя все новые и новые усовершенствования. В конце концов, искренняя заинтересованность учеников и их горящие глаза — наилучший стимул для учителя, даже в сравнении с высокими баллами на экзаменах.
Об авторе:
Светлана Лукка — психолог и консультант, специализирующийся в сфере детско-родительских отношений, детский нейропсихолог. Более 20 лет преподает психологию. Создала авторский курс по детско-родительским отношениям для студентов-психологов. Мать троих детей.