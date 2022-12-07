Скука, стресс и предвзятость. Почему дети не хотят учиться и как им помочь

Кстати, последнее легко объясняется, потому что мы знаем, как работает память. Легко воспроизводится та информация, которая эмоционально окрашена, которая усвоилась благодаря "вау-эффекту" (когда долго искал ответ на вопрос, а потом вдруг его нашел или узнал от учителя). В этом случае в процесс запоминания вовлечены многие отделы мозга и создается больше нейронных связей, которые получаются объемными, красочными. Такое проще вспомнить, чем маленькую серенькую ниточку фактов и терминов, которая порой вообще не связана с имеющейся в мозге картиной мира.

Получается, если мы что-то учим только для того, чтобы с этим знанием расстаться на экзамене, информации не за что "зацепиться" в нашей голове. Да и зачем? Все равно все кончится после получения оценки.

В современном мире с рейтингами и едиными экзаменами целью как раз и становится получение высокой оценки, а не знаний как таковых. В итоге дети запоминают баллы, которые получили на экзамене, а не вопросы и задачи.

Отсутствие практической ценности

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Дети искренне не понимают, зачем они все эти премудрости изучают и сдают, когда и где им эти знания понадобятся. Начиная с уравнений и физических формул, и заканчивая строением живой клетки. И, как мы уже выяснили выше, если и придет время применить эти формулы, мозг не сможет их откопать на задворках памяти.

Почему ребенок вначале учится решать уравнения, и только потом ему показывают, как решать задачи с неизвестным? Само по себе решение уравнений нравится мало кому, а вот задачи, где нужно найти X или Y, в быту возникают ежедневно. Но если начать с задачи, то уравнение становится средством получения результата, а усвоение темы происходит на раз: кому не нужен инструмент для решения насущных вопросов?

Та же история с иностранным языком. Например, английский, где приходится зубрить теорию употребления артиклей. Такая практика далека от живой коммуникации, и когда ребенок начинает говорить на иностранном языке, ему приходится долго и мучительно перебирать в памяти выученные правила.

Но как только дети понимают, как именно они будут использовать полученные знания, мотивация учить даже самые неинтересные вещи резко повышается.

Личность учителя

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Очевидно, что взрослых, которые любят детей и умеют с ними общаться и увлечь, не так много. Даже если все прирожденные педагоги мира отправятся в школы, их все равно не хватит, чтобы удовлетворить потребности сферы образования. Но не обязательно быть гениальным педагогом, достаточно просто хорошо знать свой предмет, искренне делиться знаниями и быть терпимым к несовершенству учеников.

Однако часто у учителей есть предвзятость — и сквозь призму своего субъективного отношения он и ведет ученика. Каково это, когда любой твой успех расценивается как случайность, а не результат стараний? Особенно если дома родители тоже не балуют похвалой…