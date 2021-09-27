Слететь с катушек. Что о нас говорят наши сексуальные фантазии
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Сексуальные фантазии есть практически у любого человека. Откуда они берутся и что означают, мы чаще всего объяснить не можем, а вот специалисты знают об этом если не все, то очень и очень многое.

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Британский психолог и врач Мишель Доэтри написала научную статью, в которой четко и понятно объяснила происхождение самых распространенных сексуальных фантазий.

"Накажите меня!"

Если человека притягивают занятия сексом в общественных местах, где его с партнером могут легко застукать, то это означает, что… именно этого он и желает. Мишель Доэтри считает, что это связано с подавлением части своей личности в угоду принятым в обществе социальным нормам. Поэтому та самая часть личности хочет вырваться наружу.

Впрочем, это не единственное объяснение желания заниматься любовью в публичных местах. Психолог утверждает, что таким образом могут "вылезать" мазохистские наклонности человека. Он мечтает, чтобы его поймали, унизили, осудили, а может, и наказали.

Я один — их двое

Если в таких мужских фантазиях фигурируют незнакомые женщины, то их можно объяснить нереализованным желанием доказать свою мужественность. А вот если речь идет о женатом мужчине, который мечтает о сексе со своей супругой и, например, ее подругой, то это говорит об очевидной тяге к новому, неизведанному и — одновременно — о нежелании терять доверие свой жены.

Победить скованность

Зигмунд Фрейд полагал, что желание женщины оказаться в постели с двумя мужчинами — родом из детства, когда ребенок ищет защиту и покой в постели своих родителей. Но у Мишель Доэтри на это другая точка зрения. Если девушку возбуждает мысль о сексе с двумя парнями, то это может означать, что она зависит от общественного мнения и очень скованна. А нарушение социальных норм в фантазиях ее по-настоящему "заводит".

"Слететь с катушек"

Мишель Доэтри считает, что женская фантазия о сексе с незнакомым мужчиной — хороший способ поэкспериментировать и слегка "слететь с катушек". Ведь незнакомец больше ей никогда не встретится, а значит и не осудит. Часто девушки с такими фантазиями стесняются своего партнера или слишком сильно его уважают, чтобы быть с ним полностью раскрепощенными.

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