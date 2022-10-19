Совет да любовь. Рижская ведущая сделала всем молодоженам подарок — онлайн-свадьбу бесплатно

Известная в Латвии ведущая и организатор свадеб и торжеств Елена Тонова сделала подарок всем молодоженам в виде онлайн-свадьбы и записала более 20 видеороликов с самыми важными свадебными моментами, из которых можно сложить сценарий своего торжества.

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По словам Елены, данные материалы пригодятся тем, кто решил самостоятельно или с помощью друзей сделать свое мероприятие ярким и запоминающимся.

"Я рада, что у меня хватило смелости на эту идею. Уверена, что данными материалами могут пользоваться не только гости на свадьбе, на чьи плечи могла быть возложена задача в организации мероприятия. Думаю, что видео будут пользоваться и ведущие, которые захотят разбавить свою программу присутствием своего коллеги. Или те, кто только начинает свою карьеру в роли конферансье свадебного мероприятия.

Мои друзья и партнеры не раз задавали мне вопрос "Зачем?" и "Не жалко ли тебе?", и, самое главное — "А в чем твоя выгода?". Моя выгода в том, что в мире может стать на еще одну счастливую пару больше. Мне совершенно не жаль поделиться тем, что доставляет мне столько удовольствия. Возможно, это будет действительно "спасительным" видео для тех, кто хочет, но не знает, как сделать свою свадьбу красивой.

Мои видеоролики можно смотреть по всему миру, выбирать нужные и подходящие для своего праздника, заранее готовиться или ориентироваться по ходу дела. Всегда можно поставить на паузу или вообще выключить. Наверняка бывали такие ведущие, которых и хотелось бы остановить, да было невозможно (смеется)", — рассказывает про проект Елена Тонова.

Foto: Privātā arhīva foto

Елена Тонова

На YouTube канале, в бесплатном доступе, можно просмотреть все видео, выбрать нужные и включить их во время торжества. Или же просто прослушать и понять, как самим провести ту или иную церемонию, объявить первый танец жениха и невесты, вынос торта или зажжение семейного очага, снятие фаты или пригласить гостей для вручения подарков молодым.

"Я давно подготовила данный материал, но волновалась им делиться. Может будет звучать странно, но я боялась осуждения, зла в свой адрес. Когда делишься не просто контентом, а тем, что идет из самого сердца, хочется это максимально оберегать, защищать и не пускать туда тех, кто не умеет просто пройти мимо, если что-то не нравится или представляется иначе. Но спустя время я поняла, что раз мне вселенная дала силы все это подготовить и записать, то было бы несправедливо с моей стороны этим не поделиться", — говорит Елена Тонова.

Елена, на данный момент, практически не проводит мероприятий, посвятив свое время педагогике, обучая мастерству Time и Event Management. Она издала свой сборник детских сказок, в котором детей учат ценить и беречь дружбу.

"Я практически не провожу мероприятия, но данный формат "ведущая-онлайн" может помочь мне сохранить себя в профессии и, даже спустя долгое время, перенесет меня в совершенно разные уголки планеты, где я еще молодая, смогу улыбнуться и сказать: "Добрый вечер, дорогие друзья"", — заключает Елена.

Мы не смогли найти на просторах интернета аналогов подобного формата и, пожалуй, можем смело сказать, что это такой первый опыт, перенестись ведущему из маленького города в большой интернет-мир и расширить свои горизонты, пусть и виртуально. Видео содержат сопроводительный текст, в описании к каждому ролику, где рассказывается, что нужно заранее подготовить.

Ссылка на канал онлайн-свадьбы здесь.