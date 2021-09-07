Спусковой крючок злости: 5 негативных мыслей, которые еще глубже погружают нас в эмоциональную яму

Часто причиной конфликтов может стать банальное недопонимание. Например, мы неправильно поняли поведение партнера или друга, разгневались на него, — и вот наши добрые отношения завершены. Что становится спусковым крючком злости?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Об этом рассужадет Аарон Кармин — клинический психолог из центра психологической помощи Urban Balance (Чикаго, США). Он дает полезные и "работающие" советы.

Неправильно истолковать поведение близкого человека может любой. Но что, если это происходит регулярно? Это может испортить здоровые отношения с окружающими. И тут, в первую очередь, речь идет о мыслях, из-за которых мы чувствуем себя хуже. Обычно это… примерно одни и те же мысли. Вот пять примеров искажений мышления у людей, которые на кого-то сердятся.