1 6
1. "Это все случилось из-за меня"
Спусковой крючок злости: 5 негативных мыслей, которые еще глубже погружают нас в эмоциональную яму
Foto: Shutterstock

Часто причиной конфликтов может стать банальное недопонимание. Например, мы неправильно поняли поведение партнера или друга, разгневались на него, — и вот наши добрые отношения завершены. Что становится спусковым крючком злости?

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Об этом рассужадет Аарон Кармин — клинический психолог из центра психологической помощи Urban Balance (Чикаго, США). Он дает полезные и "работающие" советы.

Неправильно истолковать поведение близкого человека может любой. Но что, если это происходит регулярно? Это может испортить здоровые отношения с окружающими. И тут, в первую очередь, речь идет о мыслях, из-за которых мы чувствуем себя хуже. Обычно это… примерно одни и те же мысли. Вот пять примеров искажений мышления у людей, которые на кого-то сердятся.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 6
1. "Это все случилось из-за меня"

Source

DELFI Woman

Sharing Options

0

Source

DELFI Woman

Tags

Конфликты Отношения Психология отношений
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Группа Carnival Youth приглашает на дружественный природе отдых у воды
Снова в школу!
Латвийцы считают Гаую самой красивой рекой Латвии
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
Томс Гревиньш знакомится с экологической возможностью активного отдыха