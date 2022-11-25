Стадии расставания: 5 этапов, которые нужно пережить, чтобы двигаться дальше

После разрыва с любимым человеком захлестывают эмоции, пишет nur.kz Подобное состояние ― это лишь один из этапов, которые люди проходят после расставания. Какие стадии расставания существуют и как их пережить, рассказали доктора психологии Кейтлин Станауэй и Дженнифер Кромберг.

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Сколько есть стадий расставания? Обозреватель портала Oprah Daily Стефани Фейриингтон выделяет пять стадий расставания: глубокое отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Ее классификация базируется на теории, выдвинутой автором книги "О смерти и умирании" Элизабет Кюблер-Росс о стадиях человеческого горя.

Первая стадия — отрицание

На стадии отрицания человек, по мнению доктора психологии Кейтлин Станауэй, испытывает шок. Он пребывает в замешательстве и ощущает себя потерянным, опустошенным, лишенным чувств. В его поведении часто наблюдается: невнимательность и склонность быстро отвлекаться; прокрастинация; забывчивость; бессмысленное поведение; попытки занять все свободное время. На этом этапе человек не верит, что отношения закончились. В это время его системой убеждений и поведением управляет не голова, а сердце. Человек во всем видит скрытые проблески надежды и предается фантазиям о том, как отношения наладятся. Некоторые даже склонны нарушать личные границы бывшего партнера и пытаться осуществить совместные планы. Во многом это связано с тем, что, теряя вторую половинку, человек чувствует и потерю идентичности. В этот период важно уделять первоочередное внимание не попыткам вернуть отношения, а уходом за собой. Полезно начать делать зарядку, читать книги или побаловать себя спа-процедурами.

Вторая стадия — гнев

После стадии отрицания к человеку приходит гнев. Его охватывает чувство несправедливости произошедшего, злость на партнера, ярость, разочарование собой и своим поведением. На этой стадии расставания в поведении человека проявляется: пессимизм; цинизм; сарказм; раздражительность; агрессия или пассивная агрессия; повышенное влечение к употреблению алкоголя или наркотиков; конфликтность, постоянные попытки вступать в споры или драки. Захлестывающие эмоции приводят к осуждению любимого, ссорам и скандалам. Часто кажется, что все выходит из-под контроля. Человек чувствует себя жертвой и зацикливается на обидах. Некоторые начинают мстить бывшим, превращая расставание в мыльную оперу. Чтобы смягчить гнев и быстрее пройти эту стадию разрыва, полезно обсудить ситуацию с друзьями или семьей. Близкие люди дадут происходящему более четкую и взвешенную оценку.

Третья стадия — торг

Торг — это своеобразный механизм выживания, который помогает человеку избавиться от горя. На этой стадии разрыва люди подсознательно ищут способы исправить ситуацию, возможность возобновить отношения с любимым. Часто на стадии торга человека охватывает чувство вины, стыд, тревога и приступы перфекционизма. Он начинает: размышлять о будущем или прошлом; сравнивать себя с другими; обдумывать происходящее и обо всем беспокоиться; предсказывать будущее и предполагать худшее; искать одобрения, пытается всячески угодить бывшему партнеру. На этапе торга человек готов к компромиссам и обсуждению приведших к разрыву проблем. Он постоянно пытается поговорить с бывшим партнером, что-то ему объяснить, предложить терапию.

Четвертая стадия — депрессия

Ощутив бесполезность торга, человек впадает в депрессию. По мнению доктора психологии Дженнифер Кромберг, она может проявляться в разных формах. К примеру, в нежелании что-либо делать, беспомощности, постоянном чувстве усталости и ощущении оторванности от людей. На этой стадии расставания у человека наблюдаются: проблемы со сном и аппетитом; пониженная энергия; снижение социального интереса и мотивации; переедание; плач и истерики; увеличение употребления алкоголя или наркотиков. Человеку кажется, что ничего не изменится, у него нет будущего и возможности двигаться вперед. В некоторых случаях депрессия затягивается на годы, негативно сказываясь на психологическом состоянии человека и его жизни. Чтобы этого не произошло, после разрыва полезно обратиться за поддержкой к близким людям или к психотерапевту.

Пятая стадия — принятие

Когда становится легче после расставания? По мнению экспертов журнала Psychologies, это происходит на стадии принятия, когда человек перестает искать причины расставания. Он готов принять ситуацию, отказаться от отношений и смириться с потерей. Постепенно забывая о бывшем партнере, влюбленный начинает искать новые увлечения, новые виды деятельности и новый смысл жизни. В этот период человек начинает чувствовать самосострадание, гордость, готовность смело идти вперед. Он осознает, что страдать уже достаточно и пора сосредоточиться на повседневных задачах, обязанностях или потребностях других. В поведении наблюдаются: осознанное поведение; понимание реальности такой, какая она есть; стремление жить; способность быть уязвимым и терпеть эмоции; открытость и честность в общении; желание приспосабливаться и грамотно реагировать на ситуацию.

Принятие не означает, что человек больше не испытывает страданий или избегает эмоциональной боли. Он начинает бороться с этой болью и переориентирует себя с прошлых отношений на текущий момент. Сколько длятся стадии расставания? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Длительность этапов расставания индивидуальна, от нескольких недель до нескольких месяцев и даже лет, и зависит от жизненных обстоятельств, характера человека, других факторов. Если пришлось расстаться с любимым человеком, нужно принять этот факт и пройти все стадии психологической адаптации. Знание этих фаз и их особенностей, поможет сгладить боль от расставания и ускорить "выздоровление".