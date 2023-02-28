"Стильные" шутки о холокосте и Гитлере. Почему над этим смеются подростки и при чем здесь Канье Уэст

Нам всегда нравилось шутить на разные, даже самые мрачные и страшные темы, и XXI век не исключение. Мы смеемся над всем и всеми. Но где та тонкая грань, которая превращает шутку в оскорбительную насмешку? Пошутить со вкусом или глупо посмеяться — это две большие разницы.

Во времена королей были придворные шуты, которые могли спокойно высмеивать монархов и все, что происходило в стране. Сегодня высмеять кого угодно может любой желающий, и это постоянно происходит в интернете. Кумиры и лидеры мнений много высказываются в социальных сетях и часто высказывание, за которое знаменитость была наказана, нравится поклонникам и продолжает жить своей жизнью. Как и в случае со скандальным американским рэпером Канье Уэстом, чьи заявления о холокосте вызвали всеобщее осуждение, а спонсоры прекратили сотрудничество с музыкантом. Но в "молодых и злых" умах поклонников высказывания рэпера до сих пор находят отклик.

Даже латвийские подростки считают "стильным" смеяться над очень острыми темами — холокост, трагедия 11 сентября, расизм, Сталин. Некоторые называют "Мою борьбу" Гитлера своей любимой книгой, и даже программируют стилизованные свастики в популярной игре Minecraft.

"Меня удивили эти шутки, хотя молодые люди уже знают о холокосте. Я услышала от подростков 12-14 лет, которые учатся в разных школах, что шутки про Гитлера очень популярны уже много лет. Корни, вероятно, кроются в некоторых высказываниях Канье Уэста о Гитлере, которые стали вирусными и привлекли к ним молодежь", — рассказывает Саманта.

Когда я опросила своих знакомых родителей с детьми такого возраста и показала им в качестве примера шуточное видео, оказалось, что большинство из них никогда не слышали об этой тенденции. Один из парней честно ответил: "Не скажу, что я не шутил про Гитлера, но так далеко (свастики в играх — ред.) мы не заходили".

"Я бы назвал это подростковым бунтом, когда кажется нормальным говорить о вещах, которые на публике могут считаться неуместными. Такое отношение к миру и особенно к своим родителям — это путь к независимости", — говорит доцент Рижского университета Страдиня (РСУ), социальный антрополог Клавс Седлениекс.