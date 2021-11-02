Тело как загадка: исследуем малоизученные эрогенные зоны

Эту особенность мозга можно использовать во время прелюдии: просмотр порно и эротики может подогреть желание. Попробуйте наблюдать за прикосновениями к разным частям тела и повторять их уже вдвоем с партнером. Вы ощутите, как рецепторы на вашей коже просыпаются и начинают реагировать острее.

Глаза в глаза

Длительный взгляд "глаза в глаза" может стимулировать сексуальное желание и создать эротическое напряжение между партнерами. Когда мы возбуждены, наши зрачки расширяются, и это делает нас более привлекательными для противоположного пола. Чем дольше зрительный контакт, тем сильнее мы ощущаем глубинную связь с партнером.

Губы, веки, плечи, волосы

Поцелуй действует как наркотик: словно в наше тело и мозг впрыснули целый коктейль из гормонов. Губы — самая доступная эрогенная зона. Огромное количество нервных окончаний делают их в 100 раз более чувствительными, чем пальцы.

Многих возбуждают прикосновения губ к векам, бровям, вискам, плечам, ладоням и волосам. Затылок, область ключицы и шея также очень чувствительны — как у мужчин, так и у женщин. Их можно стимулировать с помощью губ, языка или пальцев.

Все оттенки оргазма

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Все слышали о клиторальном и вагинальном оргазме — на самом деле это все один оргазм, просто отличаются зоны стимуляции для его достижения.

Те, кто практикует тантрический секс, выделяют еще одну разновидность оргазма — цервикальный, или маточный. По их описаниям, он возникает от стимуляции шейки матки и охватывает все тело, растекаясь по нему волнами наслаждения. В отличие от обычного, он может длиться до нескольких часов.

Изучаем друг друга

Попробуйте поиграть с партнером в игру: нужно нежно дотрагиваться до всех частей тела друг друга и наблюдать за реакцей. Это помогает определить, в каких зонах прикосновения вызывают более сильное возбуждение. Чтобы достичь эффекта, нужно некоторое время: разные зоны могут пробуждаться неравномерно.

Главное — помнить, подчеркивает Саманта Эванс, то наше тело способно на большую чувственность, чем мы предполагаем. Нервные окончания в самых разных местах могут стать источником неизведанного ранее сексуального наслаждения. Сможем ли мы в прямом смысле нащупать самые податливые точки — зависит от нашего желания раскрепощаться и экспериментировать.

В секс-терапии также используется техника концентрации на ощущениях, при которой партнеры изучают друг друга, чтобы найти зоны с максимальной эротической чувствительностью. Один из партнеров сидит, прислонившись спиной к груди другого. Задача того, кто сидит впереди, — расслабиться и сосредоточиться на дыхании. Тот, кто сзади, мягкими касаниями пальцев исследует его тело. Потом они меняются местами. Это можно делать и перед зеркалом.

От ступней до коленей

Пальцы ног, ступни, лодыжки, колени могут быть прекрасным объектом для любовной прелюдии. Нервные окончания, которые расположены в этих местах, проходят напрямую через главные эрогенные зоны — вагину, пенис, влагалище и простату. Поэтому их стимуляция может служить неплохим "разгоревом" перед сексом.