Тело как загадка: исследуем малоизученные эрогенные зоны

Если секс становится однообразным, он быстро приедается. Но если проявить любопытство по отношению к своему телу и телу партнера, можно обнаружить источники скрытого удовольствия.
Эксперт в области сексуального здоровья из Великобритании Саманта Эванс рассказывает как найти и пробудить малоизвестные эрогенные зоны.
Когда мы говорим об эрогенных зонах, то на ум сразу приходят самые очевидные: грудь, клитор, точка G, пенис.
Но есть много других мест, у которых не так много нервных окончаний, но умелой стимуляцией их можно "пробудить", — например, веки, локти, живот, голова. Если потратить время на исследование своего тела и тела партнера, то можно открыть источники наслаждения, о которых мы даже не догадывались.
Мозг может все
Многие не подозревают, что мозг — одна из самых крупных эрогенных зон. Он связывает физические ощущения со слуховыми и визуальными, и в результате рождается удовольствие.
Нас возбуждают прикосновения к коже, поглаживания и поцелуи. Но возбуждение возникает не только тогда, когда мы сами ощущаем это, но и когда смотрим со стороны.
Эту особенность мозга можно использовать во время прелюдии: просмотр порно и эротики может подогреть желание. Попробуйте наблюдать за прикосновениями к разным частям тела и повторять их уже вдвоем с партнером. Вы ощутите, как рецепторы на вашей коже просыпаются и начинают реагировать острее.
Глаза в глаза
Длительный взгляд "глаза в глаза" может стимулировать сексуальное желание и создать эротическое напряжение между партнерами. Когда мы возбуждены, наши зрачки расширяются, и это делает нас более привлекательными для противоположного пола. Чем дольше зрительный контакт, тем сильнее мы ощущаем глубинную связь с партнером.
Губы, веки, плечи, волосы
Поцелуй действует как наркотик: словно в наше тело и мозг впрыснули целый коктейль из гормонов. Губы — самая доступная эрогенная зона. Огромное количество нервных окончаний делают их в 100 раз более чувствительными, чем пальцы.
Многих возбуждают прикосновения губ к векам, бровям, вискам, плечам, ладоням и волосам. Затылок, область ключицы и шея также очень чувствительны — как у мужчин, так и у женщин. Их можно стимулировать с помощью губ, языка или пальцев.
Все оттенки оргазма
Все слышали о клиторальном и вагинальном оргазме — на самом деле это все один оргазм, просто отличаются зоны стимуляции для его достижения.
Те, кто практикует тантрический секс, выделяют еще одну разновидность оргазма — цервикальный, или маточный. По их описаниям, он возникает от стимуляции шейки матки и охватывает все тело, растекаясь по нему волнами наслаждения. В отличие от обычного, он может длиться до нескольких часов.
Изучаем друг друга
Попробуйте поиграть с партнером в игру: нужно нежно дотрагиваться до всех частей тела друг друга и наблюдать за реакцей. Это помогает определить, в каких зонах прикосновения вызывают более сильное возбуждение. Чтобы достичь эффекта, нужно некоторое время: разные зоны могут пробуждаться неравномерно.
Главное — помнить, подчеркивает Саманта Эванс, то наше тело способно на большую чувственность, чем мы предполагаем. Нервные окончания в самых разных местах могут стать источником неизведанного ранее сексуального наслаждения. Сможем ли мы в прямом смысле нащупать самые податливые точки — зависит от нашего желания раскрепощаться и экспериментировать.
В секс-терапии также используется техника концентрации на ощущениях, при которой партнеры изучают друг друга, чтобы найти зоны с максимальной эротической чувствительностью. Один из партнеров сидит, прислонившись спиной к груди другого. Задача того, кто сидит впереди, — расслабиться и сосредоточиться на дыхании. Тот, кто сзади, мягкими касаниями пальцев исследует его тело. Потом они меняются местами. Это можно делать и перед зеркалом.
От ступней до коленей
Пальцы ног, ступни, лодыжки, колени могут быть прекрасным объектом для любовной прелюдии. Нервные окончания, которые расположены в этих местах, проходят напрямую через главные эрогенные зоны — вагину, пенис, влагалище и простату. Поэтому их стимуляция может служить неплохим "разгоревом" перед сексом.