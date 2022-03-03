Точка невозврата: как не поссориться с родственниками навсегда из-за политики

Война — как и большинство политических решений — вызывает споры, ссоры и даже серьезные конфликты. Как обсудить с близкими эту важную тему, чтобы разговор не закончился скандалом, а в худшем случае — разводом или разрывом отношений?
Портал Delfi обратился за разъяснениями к психологу, коучу, а также обобщил рекомендации других специалистов.
"Люди должны оставаться людьми"
"Война рано или поздно закончится, а семья должна остаться, — говорит латвийский психолог Алена Якуб. — Неважно, с кем у вас тотальные политические разногласия — с мужем, женой, родителями, братьями-сестрами, ребенком-подростком — это не повод разрушать семью.
Остановитесь и задайте себе следующие вопросы: "Что это значит для меня?", "Что я сейчас чувствую?", "Насколько это важно для меня?", "Что у меня болит?", "А что болит у другого?". Нужно понять — если ваша позиция важна для вас, то и для другого человека важна его точка зрения. И это не повод разжигать конфликт.
Если близкий человек вас осуждает, не надо ему уподобляться и поступать таким же образом. Это вопрос приятия, это тема уважения и соблюдения прав другого человека (близкого или дальнего). Вы должны быть сами себе дипломатом и вести дипломатические диалоги со своими близкими.
Важно понять, что война — всегда беда и боль для обеих сторон. В ней нет ни проигравших, ни выигравших. Победа всегда строится на чьей-то разрухе, на чьей-то беде.
Да, надо говорить обо всем, что болит, но делать это нужно без агрессии, деликатно, с уважением, с принятием чужого (пусть и противоположного) мнения, не ища и не провоцируя конфликт.
То, что происходит сейчас — военный конфликт на Украине — действует на нас на психосоматическом уровне: случаются скачки давления, ухудшается сон, повышается раздражительность, снижается или, напротив, повышается аппетит, наступает депрессия. Мы еще не успели выбраться из пандемийного стресса, как тут же погрузились в новый. То, что происходит сегодня, — огромная нагрузка для психики. Поэтому я говорю всем своим клиентам: мы должны каждый день выполнять свои привычные обязанности, а также непременно гулять, заниматься физической активностью (чтобы через мышечную усталость уходил стресс), соблюдать режим питания и питьевой режим.
Да, важно следить за новостями, но не нужно с головой погружаться в эту информационную воронку. Заботьтесь о себе, станьте себе добрым другом. Себе и своим близким".
Отстаивать границы через призму любви
Латвийского коуча Светлану Мандрикову тема полярных взглядов между близкими людьми касается лично. "У наших родственников отличные от наших с мужем взгляды, — говорит она. — Делюсь своим опытом, как не рассориться и сохранить себя.
1. Всегда помните, что любая точка зрения человека опирается на его базовые ценности. Они — основа, сформированная опытом и окружением. Это система координат, на призму которой накладывается все остальное — взгляды, мнения, новый опыт и т. д. При этом каждый человек индивидуален — соответственно, и ценности у каждого будут свои. А учитывая, что это наш глубинный уровень и как раз в нем находятся отношение к религии и политике, то споры и конфликты на эти темы будут самые сложные и трудноразрешимые. Из-за них и в мирное время можно "сцепиться", а уж в таких критических и крайне тревожных ситуациях, как сейчас, и подавно.
Здесь помогает принцип "я — окей" и "ты — окей", который означает, что да, мы разные, но мы оба "в порядке". Ну и, конечно, толерантность никто не отменял — ей надо постоянно учиться.
2. Попробуйте смотреть на человека не через оценку его мнения, а через призму чувств. На какой бы стороне мы не были, тревожно и страшно всем (я говорю сейчас о психически здоровых людях без отклонений). И если смещать фокус внимания на переживания, эмоции и чувства, то есть, строить общение на человеческом, сердечном уровне, то иногда политика уходит на второй план. А на первый выходят простые потребности — безопасность, мир, спокойствие, определенность. И как раз здесь вы можете найти точку соприкосновения со своими близкими.
3. Важно уметь защищать свои личные границы. Да, границы у всех разные, и они меняются в зависимости от обстоятельств и места, где вы находитесь, но важно помнить одно — психологические границы важны не менее, чем телесные, и их надо оберегать.
Разговор на триггерные (травматичные — прим. ред.) для вас темы — это нарушение ваших личных границ и вы в абсолютном праве останавливать нарушителя. В идеале это нужно научиться делать через призму любви и благодарности. Например, "спасибо, я ценю твое мнение, но не разделяю его, поэтому прошу больше при мне на эту тему не говорить". Или "я люблю тебя и не хочу, чтобы политика портила наши отношения, поэтому давай договоримся, что на эту тему мы не разговариваем".
Важно помнить, что ваша задача в таких случаях — не отстоять или доказать свою точку зрения, а защитить свои границы. Именно таким способом я сохраняю свои отношения с близкими — я четко даю понять, о чем со мной можно говорить, а о чем нет, и прошу это уважать.
4. Если это не помогает, то самый лучший вариант — дистанцироваться. Это не значит прекратить резко отношения без объяснений, а дать понять человеку, что для вас такие разговоры неприемлемы, и раз он не может эту тему не затрагивать, то для сохранения отношений вы хотите сделать паузу, пока все не уляжется. Потому что надобность в жарких спорах обычно угасает, когда вокруг нет "костров".
И главное, помните, что политики сейчас наиграются в свои игры, а жить потом с этими последствиями нам".
Не кухонные разборки, а дипломатия
Delfi также изучил доступные в сети рекомендации психологов и обобщил ее в краткую памятку для тех, кто находится в фазе непонимания или конфликта со своими близкими по поводу нынешних событий в Украине.
1. Подумайте, зачем вы вообще поднимаете с близким человеком эту тему. Если ваша цель — переубедить собеседника, то она малодостижима, особенно если у него противоположная позиция. Такие дискуссии приводят только к тому, что каждый еще больше убеждается в своей правде. Возможно, есть смысл поставить конфликт на паузу, например, на две-три недели.
2. Подобные разговоры часто очень эмоциональны, потому что касаются чувств. Если вы или собеседник изначально настроены агрессивно, разговор лучше вообще не начинать — конфликт гарантирован. Не вступайте в сложные споры с близкими, когда вы на грани слез, устали, не выспались или у вас что-нибудь болит. Скажите "не могу сегодня спорить, давай просто помолчим". Для такого спора нужны силы и ресурсы, и если их нет — просто не включайтесь.
3. Если вы в спокойном состоянии, то, разобравшись в своих целях и целях собеседника, можно осторожно начинать диалог — самое лучшее со слов "я тебя люблю": "Я люблю тебя, мы одна семья", "Ты мой близкий человек, ты очень мне дорог", "Я хочу понять твою правду, но пока не готов отказываться от своей ради твоей".
4. Будьте деликатными и корректными. Это превращает ссору по телефону, в чате или на кухне в дипломатический диалог. Не следует никому говорить "какой же ты дурак" или "закрой рот" — нельзя высказывать любые грубости и оскорбления.
5. Помните, что не всех и не всегда можно переубедить. Иногда люди, особенно пожилые, напуганные или раздраженные, просто не способны слышать и воспринимать новую информацию.
6. Важно помнить, что почти никого не удается переубедить с первого раза. Поэтому, если вы почувствовали, что разговор теряет смысл, выходите из него. Выходите корректно, со словами "давай договорим попозже, когда будем лучше себя чувствовать" или "хватит споров на сегодня".