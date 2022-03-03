Точка невозврата: как не поссориться с родственниками навсегда из-за политики

То, что происходит сейчас — военный конфликт на Украине — действует на нас на психосоматическом уровне: случаются скачки давления, ухудшается сон, повышается раздражительность, снижается или, напротив, повышается аппетит, наступает депрессия. Мы еще не успели выбраться из пандемийного стресса, как тут же погрузились в новый. То, что происходит сегодня, — огромная нагрузка для психики. Поэтому я говорю всем своим клиентам: мы должны каждый день выполнять свои привычные обязанности, а также непременно гулять, заниматься физической активностью (чтобы через мышечную усталость уходил стресс), соблюдать режим питания и питьевой режим.

Да, важно следить за новостями, но не нужно с головой погружаться в эту информационную воронку. Заботьтесь о себе, станьте себе добрым другом. Себе и своим близким".

Отстаивать границы через призму любви





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Латвийского коуча Светлану Мандрикову тема полярных взглядов между близкими людьми касается лично. "У наших родственников отличные от наших с мужем взгляды, — говорит она. — Делюсь своим опытом, как не рассориться и сохранить себя.

1. Всегда помните, что любая точка зрения человека опирается на его базовые ценности. Они — основа, сформированная опытом и окружением. Это система координат, на призму которой накладывается все остальное — взгляды, мнения, новый опыт и т. д. При этом каждый человек индивидуален — соответственно, и ценности у каждого будут свои. А учитывая, что это наш глубинный уровень и как раз в нем находятся отношение к религии и политике, то споры и конфликты на эти темы будут самые сложные и трудноразрешимые. Из-за них и в мирное время можно "сцепиться", а уж в таких критических и крайне тревожных ситуациях, как сейчас, и подавно.

Здесь помогает принцип "я — окей" и "ты — окей", который означает, что да, мы разные, но мы оба "в порядке". Ну и, конечно, толерантность никто не отменял — ей надо постоянно учиться.



2. Попробуйте смотреть на человека не через оценку его мнения, а через призму чувств. На какой бы стороне мы не были, тревожно и страшно всем (я говорю сейчас о психически здоровых людях без отклонений). И если смещать фокус внимания на переживания, эмоции и чувства, то есть, строить общение на человеческом, сердечном уровне, то иногда политика уходит на второй план. А на первый выходят простые потребности — безопасность, мир, спокойствие, определенность. И как раз здесь вы можете найти точку соприкосновения со своими близкими.