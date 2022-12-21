Токсичность зашкаливает: 8 ужасных родительских фраз, которые ломают психику ребенка

Какие фразы нельзя говорить ребенку ни при каких обстоятельствах и на какие менее токсичные их лучше всего заменить? Об этом пишет doctorpiter.ru
Есть такая расхожая шутка, что любому ребенку, когда он вырастет, будет что рассказать о своих родителях психотерапевту. В ней, конечно, есть доля правды.
Но совершенно точно к психологу не придется ходить взрослым, с которыми в детстве родители разговаривали, не используя в ежедневном режиме вот эти фразы. То, на какие их лучше заменить, объяснила семейный психолог Виктория Дмитриева.
- Мало ли что ты хочешь? Хочешь — перехочешь! Губу закатай! Ты же знаешь, что мы не можем себе этого позволить!
На какие слова заменить: Спасибо, что поделился со мной своим желанием. Твои желания важны для меня. Давай подумаем вместе: как мы можем себе это позволить? Как можно на это заработать?
- Хватит реветь! Успокойся! Ничего страшного не случилось! Устроил тут трагедию.
На какие слова заменить: Я понимаю, что ты очень расстроен из-за этого. Твои чувства важны для меня. Как я могу тебя поддержать?
- Что значит "не хочу"?! Я старалась, готовила, ты не уважаешь мой труд! Ну, съешь еще немного, за маму, за папу…
На какие слова заменить: Если ты сыт, если твой животик уже полный — то, конечно, ты можешь не есть. Но мне будет приятно, если ты не сразу убежишь из-за стола, а просто посидишь с нами, пообщаешься. У нас сейчас время ужина.
- Ты прямо как твой отец — такой же грубый, безответственный эгоист!
На какие слова заменить: Мне неприятно, когда ты так говоришь и делаешь. Не делай так, пожалуйста.
- Нормальный ребенок матери такое не говорит! И с работы уставшую мать встречает не бардаком, а горячим чаем! Вон как сын моей подруги…
На какие слова заменить: Для меня очень важно, когда я прихожу с работы, чтобы дома было чисто. А если бы ты мне еще чаек сделал — я была бы сама счастливая мама на свете! Это дает мне почувствовать себя нужной, любимой мамой. Можешь по возможности чаще так делать?
- Ты почему маму не обнимаешь, не целуешь? Если бы ты меня любил, то догадался бы хоть раз за день мамочку обнять.
На какие слова заменить: Хочу тебя поцеловать и с тобой пообниматься. Можно?
- Не жадничай! Нехорошо жадничать! Надо делиться!
На какие слова заменить: Я понимаю, что ты так любишь эту вещь, что ни с кем ей не хочешь делиться с другими детьми. У меня тоже такие вещи есть, которые не хочется никому давать. Понимаю. Может, предложить им что-то другое? Или поменяться на время?
- С чего это я стучаться должен?! Какая еще твоя комната? Вся эта квартира — моя! Вырастешь, свою купишь и закрывайся тогда!
На какие слова заменить: Тук-тук-тук. Можно войти?