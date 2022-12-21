Токсичность зашкаливает: 8 ужасных родительских фраз, которые ломают психику ребенка

Какие фразы нельзя говорить ребенку ни при каких обстоятельствах и на какие менее токсичные их лучше всего заменить? Об этом пишет doctorpiter.ru

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Есть такая расхожая шутка, что любому ребенку, когда он вырастет, будет что рассказать о своих родителях психотерапевту. В ней, конечно, есть доля правды.

Но совершенно точно к психологу не придется ходить взрослым, с которыми в детстве родители разговаривали, не используя в ежедневном режиме вот эти фразы. То, на какие их лучше заменить, объяснила семейный психолог Виктория Дмитриева.

Мало ли что ты хочешь? Хочешь — перехочешь! Губу закатай! Ты же знаешь, что мы не можем себе этого позволить!



На какие слова заменить: Спасибо, что поделился со мной своим желанием. Твои желания важны для меня. Давай подумаем вместе: как мы можем себе это позволить? Как можно на это заработать?



Хватит реветь! Успокойся! Ничего страшного не случилось! Устроил тут трагедию.



На какие слова заменить: Я понимаю, что ты очень расстроен из-за этого. Твои чувства важны для меня. Как я могу тебя поддержать?



Что значит "не хочу"?! Я старалась, готовила, ты не уважаешь мой труд! Ну, съешь еще немного, за маму, за папу…



На какие слова заменить: Если ты сыт, если твой животик уже полный — то, конечно, ты можешь не есть. Но мне будет приятно, если ты не сразу убежишь из-за стола, а просто посидишь с нами, пообщаешься. У нас сейчас время ужина.



Ты прямо как твой отец — такой же грубый, безответственный эгоист!



На какие слова заменить: Мне неприятно, когда ты так говоришь и делаешь. Не делай так, пожалуйста.



Нормальный ребенок матери такое не говорит! И с работы уставшую мать встречает не бардаком, а горячим чаем! Вон как сын моей подруги…



На какие слова заменить: Для меня очень важно, когда я прихожу с работы, чтобы дома было чисто. А если бы ты мне еще чаек сделал — я была бы сама счастливая мама на свете! Это дает мне почувствовать себя нужной, любимой мамой. Можешь по возможности чаще так делать?



Ты почему маму не обнимаешь, не целуешь? Если бы ты меня любил, то догадался бы хоть раз за день мамочку обнять.



На какие слова заменить: Хочу тебя поцеловать и с тобой пообниматься. Можно?



Не жадничай! Нехорошо жадничать! Надо делиться!



На какие слова заменить: Я понимаю, что ты так любишь эту вещь, что ни с кем ей не хочешь делиться с другими детьми. У меня тоже такие вещи есть, которые не хочется никому давать. Понимаю. Может, предложить им что-то другое? Или поменяться на время?



С чего это я стучаться должен?! Какая еще твоя комната? Вся эта квартира — моя! Вырастешь, свою купишь и закрывайся тогда!



На какие слова заменить: Тук-тук-тук. Можно войти?

