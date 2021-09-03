Акушерка Линда Матере пять лет работала в Университетской клинической больнице Страдиня, но затем переехала в Норвегию и с марта этого года работает в Университетской больнице в Тромсе. Мы поговорили с ней о том, чем отличается работа акушерки и возможности в сфере образования в Латвии и Норвегии.

Как у тебя появилась идея уехать, чтобы работать за рубежом?

Когда я работала [в Латвии], у меня было ощущение, что здесь и в таких условиях у меня нет никаких возможностей развития как для акушерки. Я чувствовала, что нужно что-то менять.

Разве может быть, чтобы в крупнейшей больнице Латвии не было возможностей развития?

Это очень тесно связано со стилем работы и организацией в каждом отделении, я могу говорить только об опыте работы в родильном отделении больницы Страдиня. С одной стороны, акушерки там делают все, но в то же время мало что можно делать автономно. Конечно, в Страдиня больше патологических родов, и я не оспариваю, что на таких должен присутствовать врач. Однако возможности работать самостоятельно нет и с женщинами, у которых беременность и роды физиологические. Я чувствую, что могла бы делать больше, что прогресса нет.