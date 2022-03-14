Уборка в детской: как приучить ребенка к порядку — несколько простых приемов
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В идеале у ребенка должна быть собственная комната, а значит, и личное пространство. Но также важно, чтобы ребенок свою территорию мог содержать в порядке. Этому его, конечно, должны научить родители.

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При этом психологи утверждают, что благодаря уборке ребенок учится другим достаточно важным вещам: обращаться с вещами, строить отношения со своей семьей и принимать решения.

Что обычно есть в детской?

Как правило, это вещи, которые можно разделить на группы:

  • Учебные материалы.
  • Книги и раскраски.
  • Принадлежности для занятий.
  • Игрушки.
  • Одежда.
  • Предметы для сна.

Обычно для каждой группы есть соответствующая мебель — важно около нее и организовывать тематические уголки. Тогда вещи из одной группы будут сосредоточены в определенном месте, а не разбросаны по всей комнате.

Все по местам

Предметы для учебы можно разделить на группы: учебники и справочники, тетради и бумага, канцелярские принадлежности. Для каждой группы определите место хранения и оптимальный объем. Например, учебники желательно ставить на полку над столом в один ряд, тетради и бумагу класть в верхний ящик стола, распечатки — в лоток на столе и т. д. Распределяя вещи, не забывайте правило: важно, чтобы их было легко доставать и убирать.

Количество игрушек стоит ограничить

По мере взросления ребенка содержимое "уголка для игрушек" будет меняться. Нужно обновлять игрушки и следить, чтобы их количество не менялось. Дети до 3 лет, могут обойтись коробками. Ребенку важно объяснить, где граница пространства для игр, и что вечером нужно собрать все, с чем он играл, в нужное место.

После 3 лет игрушек становится больше, под их хранение нужно приспособить отдельный шкафчик и следить за их количеством.

Что касается распределения вещей на группы, лучше каждые несколько лет заново продумывать этот процесс. Нужно не просто создавать новые группы предметов и занимать ими все больше емкостей, а избавляться от старых ненужных игрушек.

Уборка одежды: в соответствии с возрастом

Уборка в детской: как приучить ребенка к порядку — несколько простых приемов
Foto: Shutterstock

  • С 3 лет

Ребенку уже можно доверить самому выбирать одежду, которую он наденет.

  • С 3 до 6 лет

Стоит объяснить сыну или дочери, что у каждой категории одежды — свое место. Покажите, где хранить рубашки, а где — нижнее белье и т. д. Когда вы будете складывать высохшие вещи после стирки, дайте ребенку, например, майки и носки и попросите их положить на место.

  • С 6 до 10 лет

Самое время научить ребенка самостоятельно распоряжаться своей одеждой. Родителям нужно иногда заглядывать в детские шкафы и предлагать избавиться от вещей, которые стали малы или испорчены. Есть множество способов хранения, но достаточно одежду просто складывать (чтобы она не валялась скомканной) и класть в определенные места и в установленном количестве.

Попробуйте с детства внушить ребенку, что одежду носят в соответствии с сезоном. Пусть он аккуратно сложит свой любимый свитер и уберет его до осени, положив рядом средство от моли. Пусть девочка впервые после зимы достанет из шкафа любимое платье, предвкушая, что скоро сможет его надеть. Подобный опыт учит ребенка бережно относиться к одежде.

Вместе — веселее

Многих мам волнует вопрос: когда нужно просить детей навести порядок, если ребенок привел в гости своих друзей? Чаще всего такие сложности возникают в период от 3 до 6 лет. Взрослые считают, что, раз играли вместе, то и убирать надо всем. К тому же другие родители тоже переживают за то, как ведет себя их ребенок в гостях.

Но правило "вместе наводить порядок перед уходом" работает плохо просто потому, что к концу дня дети устают и не способны на системную уборку. Поэтому важно время от времени заглядывать в детскую и, если там сильный беспорядок, сказать детям, чтобы они ненадолго прервали игру и прибрались.

Другой вариант: попросить детей убрать игрушки, когда они собираются начать следующую игру или пойти на улицу.

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