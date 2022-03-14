Уборка в детской: как приучить ребенка к порядку — несколько простых приемов

В идеале у ребенка должна быть собственная комната, а значит, и личное пространство. Но также важно, чтобы ребенок свою территорию мог содержать в порядке. Этому его, конечно, должны научить родители.

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При этом психологи утверждают, что благодаря уборке ребенок учится другим достаточно важным вещам: обращаться с вещами, строить отношения со своей семьей и принимать решения.

Что обычно есть в детской?

Как правило, это вещи, которые можно разделить на группы:

Учебные материалы.

Книги и раскраски.

Принадлежности для занятий.

Игрушки.

Одежда.

Предметы для сна.

Обычно для каждой группы есть соответствующая мебель — важно около нее и организовывать тематические уголки. Тогда вещи из одной группы будут сосредоточены в определенном месте, а не разбросаны по всей комнате.

Все по местам

Предметы для учебы можно разделить на группы: учебники и справочники, тетради и бумага, канцелярские принадлежности. Для каждой группы определите место хранения и оптимальный объем. Например, учебники желательно ставить на полку над столом в один ряд, тетради и бумагу класть в верхний ящик стола, распечатки — в лоток на столе и т. д. Распределяя вещи, не забывайте правило: важно, чтобы их было легко доставать и убирать.

Количество игрушек стоит ограничить

По мере взросления ребенка содержимое "уголка для игрушек" будет меняться. Нужно обновлять игрушки и следить, чтобы их количество не менялось. Дети до 3 лет, могут обойтись коробками. Ребенку важно объяснить, где граница пространства для игр, и что вечером нужно собрать все, с чем он играл, в нужное место.

После 3 лет игрушек становится больше, под их хранение нужно приспособить отдельный шкафчик и следить за их количеством.

Что касается распределения вещей на группы, лучше каждые несколько лет заново продумывать этот процесс. Нужно не просто создавать новые группы предметов и занимать ими все больше емкостей, а избавляться от старых ненужных игрушек.

Уборка одежды: в соответствии с возрастом

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С 3 лет

Ребенку уже можно доверить самому выбирать одежду, которую он наденет.

С 3 до 6 лет

Стоит объяснить сыну или дочери, что у каждой категории одежды — свое место. Покажите, где хранить рубашки, а где — нижнее белье и т. д. Когда вы будете складывать высохшие вещи после стирки, дайте ребенку, например, майки и носки и попросите их положить на место.

С 6 до 10 лет

Самое время научить ребенка самостоятельно распоряжаться своей одеждой. Родителям нужно иногда заглядывать в детские шкафы и предлагать избавиться от вещей, которые стали малы или испорчены. Есть множество способов хранения, но достаточно одежду просто складывать (чтобы она не валялась скомканной) и класть в определенные места и в установленном количестве.