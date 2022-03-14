Уборка в детской: как приучить ребенка к порядку — несколько простых приемов

В идеале у ребенка должна быть собственная комната, а значит, и личное пространство. Но также важно, чтобы ребенок свою территорию мог содержать в порядке. Этому его, конечно, должны научить родители.
При этом психологи утверждают, что благодаря уборке ребенок учится другим достаточно важным вещам: обращаться с вещами, строить отношения со своей семьей и принимать решения.
Что обычно есть в детской?
Как правило, это вещи, которые можно разделить на группы:
- Учебные материалы.
- Книги и раскраски.
- Принадлежности для занятий.
- Игрушки.
- Одежда.
- Предметы для сна.
Обычно для каждой группы есть соответствующая мебель — важно около нее и организовывать тематические уголки. Тогда вещи из одной группы будут сосредоточены в определенном месте, а не разбросаны по всей комнате.
Все по местам
Предметы для учебы можно разделить на группы: учебники и справочники, тетради и бумага, канцелярские принадлежности. Для каждой группы определите место хранения и оптимальный объем. Например, учебники желательно ставить на полку над столом в один ряд, тетради и бумагу класть в верхний ящик стола, распечатки — в лоток на столе и т. д. Распределяя вещи, не забывайте правило: важно, чтобы их было легко доставать и убирать.
Количество игрушек стоит ограничить
По мере взросления ребенка содержимое "уголка для игрушек" будет меняться. Нужно обновлять игрушки и следить, чтобы их количество не менялось. Дети до 3 лет, могут обойтись коробками. Ребенку важно объяснить, где граница пространства для игр, и что вечером нужно собрать все, с чем он играл, в нужное место.
После 3 лет игрушек становится больше, под их хранение нужно приспособить отдельный шкафчик и следить за их количеством.
Что касается распределения вещей на группы, лучше каждые несколько лет заново продумывать этот процесс. Нужно не просто создавать новые группы предметов и занимать ими все больше емкостей, а избавляться от старых ненужных игрушек.
Уборка одежды: в соответствии с возрастом
- С 3 лет
Ребенку уже можно доверить самому выбирать одежду, которую он наденет.
- С 3 до 6 лет
Стоит объяснить сыну или дочери, что у каждой категории одежды — свое место. Покажите, где хранить рубашки, а где — нижнее белье и т. д. Когда вы будете складывать высохшие вещи после стирки, дайте ребенку, например, майки и носки и попросите их положить на место.
- С 6 до 10 лет
Самое время научить ребенка самостоятельно распоряжаться своей одеждой. Родителям нужно иногда заглядывать в детские шкафы и предлагать избавиться от вещей, которые стали малы или испорчены. Есть множество способов хранения, но достаточно одежду просто складывать (чтобы она не валялась скомканной) и класть в определенные места и в установленном количестве.
Вместе — веселее
Многих мам волнует вопрос: когда нужно просить детей навести порядок, если ребенок привел в гости своих друзей? Чаще всего такие сложности возникают в период от 3 до 6 лет. Взрослые считают, что, раз играли вместе, то и убирать надо всем. К тому же другие родители тоже переживают за то, как ведет себя их ребенок в гостях.
Но правило "вместе наводить порядок перед уходом" работает плохо просто потому, что к концу дня дети устают и не способны на системную уборку. Поэтому важно время от времени заглядывать в детскую и, если там сильный беспорядок, сказать детям, чтобы они ненадолго прервали игру и прибрались.
Другой вариант: попросить детей убрать игрушки, когда они собираются начать следующую игру или пойти на улицу.