Уйти нельзя остаться: как понять, что паре пришло время расходиться

Муж и жена, обоим за сто лет, пришли подавать документы на развод. На удивленный вопрос судьи, почему под конец жизни они приняли такое решение, ответили, что пока были живы их дети, им было стыдно разводиться, а сейчас от этого шага их ничего не удерживает. А вы не боитесь оказаться в похожей ситуации? Подсказки, что делать, дает портал woman.ru

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Сделать правильный выбор всегда непросто, ведь будущее обычно тесно связано с чувством страха — внутренние терзания на тему "А вдруг окажется, что я больше никому не нужна?" могут продлить агонию на неопределенное время. В такие моменты мы часто видим грядущее в темных тонах и почему-то забываем о том, что после разрыва можно стать намного счастливее…

Подсказка N 1: Пять тревожных звоночков

Вам неприятно, как этот человек пахнет, ест, улыбается, прикасается к вам. Более того, то, что раньше в нем умиляло, теперь раздражает тоже. Вы все чаще задерживаетесь на работе, встречаетесь с подругами, придумываете себе занятия на вечер — исключительно для того, чтобы придти домой как можно позже. Секс приравнен к Новому году, только последний бывает чаще. Из ваших бесед практически исчезло слово "мы", да и вообще — вы мало разговариваете и давно уже не строите совместных планов. У вас все чаще возникают боли, происхождение которых врачи затрудняются объяснить, без видимых причин болит то горло, то спина (где-то в районе лопаток), прикасаться к области под яремной впадиной (она находится между ключицами) становится все больнее.

Подсказка N 2: Машина времени

Для выполнения этого упражнения вам понадобится лист бумаги и карандаш. Включите воображение — представьте себе, что прошло десять лет, вы все еще вместе с этим человеком. Теперь письменно ответьте на вопросы, данные ниже. Если вы не любите излагать свои мысли на бумаге, то можно поступить иначе — читайте вопрос и представляйте ответ на него в виде кадра из кинофильма, а потом "смонтируйте" из этих кадров свою ленту.

Как выглядят ваши будни?

Как обстоят дела с вашей самооценкой и настроением?

Как выглядит ваш круг общения?

От чего вы получаете удовольствие вдвоем с партнером?

Какие совместные планы вы осуществили?

Какие важные для вас планы так и остались планами?

От чего вам пришлось отказаться ради партнера?

Затем выполните это упражнение еще раз — представьте себе, что прошло десять лет и вы прожили их без этого человека.

Как выглядят ваши будни?

Как обстоят дела с самооценкой и настроением?

Каков ваш круг общения?

Имеются ли какие-то изменения в карьере, сменили ли вы место работы или даже сферу деятельности?

Где вы живете?

Чего достигли?

Удалось ли вам реализоваться в тех направлениях, которыми раньше приходилось жертвовать ради партнера?

Сравните свои записи (просмотрите оба кинофильма по очереди) — какой вариант развития событий вам больше нравится?