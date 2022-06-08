Укрепляет иммунитет, снимает стресс. Когда секс больше, чем физиология

Сексуальная жизнь имеет огромное значение для человека. Это не только способ размножения. Секс оказывает положительное влияние на здоровье и мужчины, и женщины, пишет sovets.net

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Снижает уровень стресса

Половой контакт уменьшает выработку кортизола. Уровень гормона стресса падает даже от объятий, прикосновений. При этом у партнеров отмечают более низкую частоту сердечных сокращений, меньший пульс.

Улучшает благополучие

Сексуальная близость влияет на выработку гормона любви окситоцина. Он помогает развить чувство доверия, установить между партнерами привязанность, более глубокую связь. Все это улучшает общее благополучие.

Повышает настроение

Занятия сексом вызывают выработку эндорфина, окситоцина, других гормонов, влияющих на хорошее самочувствие. Человек ощущает себя любимым, желанным, здоровым и счастливым. Химические вещества, которые выделяются во время сексуального контакта, могут ненадолго уменьшить симптомы психических расстройств.

Снижает давление

Развитию гипертонии способствуют стрессовые ситуации. Регулярный секс сокращает тревогу, улучшает настроение, снижает артериальное давление. Физические нагрузки, которые при этом получают партнеры, действуют так же эффективно, как лекарственные средства. Половая близость два раза в неделю снижает риск сердечных заболеваний у мужчин на 45%.

Улучшает сон

Когда тело испытывает оргазм, на него воздействует гормон пролактин, способствующий расслаблению. В таком состоянии партнеры быстрее засыпают и встают отдохнувшими.

Повышает иммунитет

Еженедельные сексуальные контакты увеличивают уровень иммуноглобулина IgA. При сравнении с другими парами, у которых близость была реже, такие люди меньше болеют.

Дает физические нагрузки

Секс задействует большое количество мышц. Это хороший способ сжечь калории. Нагрузки во время процесса эквивалентны быстрой ходьбе или подъему на два лестничных пролета. Секс тренирует мышцы тазового дна, что предотвращает недержание мочи.

Снижает риск рака простаты

На вероятность развития онкологии влияет количество эякуляций. Если у мужчины их 5–7 в неделю, — это снижает риск на 36% по сравнению с теми, у кого 2–3 половых контакта или меньше.

Уменьшает боль

Во время секса выделяется окситоцин. Этот гормон уменьшает любые виды боли. Физическая близость облегчает состояние женщин, испытывающих менструальные спазмы.

Улучшает память

Регулярный секс влияет на работу мозга. Он увеличивает число новых нейронов, улучшает функции запоминания, выполнения сложных заданий, восприятия, анализа и передачи информации.