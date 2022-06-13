Унизить и самоутвердиться: 8 признаков эмоционально оскорбительных отношений

Физическое насилие в семье заметить несложно. Хуже поддаются распознаванию эмоциональные оскорбления. Их не всегда понимают даже обидчик и жертва. По каким признакам в отношениях между партнерами можно определить опасную ситуацию, рассказывает sovets.net

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Унижение



Один из способов эмоционального насилия — привычка публично критиковать человека, шутить над ним. Цель — заставить партнера чувствовать себя плохо, нанести ущерб самооценке, показать, что он не достоин внимания и уважения.



Контроль



Такое действие нередко распространяется на все сферы жизни. Эмоциональный насильник устанавливает жесткие правила, что можно и нельзя делать. При этом он постоянно следит за их соблюдением.



Отрицание



Смысл такого действия — заставить сомневаться в себе, личном восприятии мира, чувствовать неуверенность. Обидчик принуждает поверить, что человек сам виноват в происходящем. Он заставляет полагаться на его собственные мысли или объяснения.



Критика



Если один партнер постоянно унижает другого, — это признак психологически оскорбительных и токсичных отношений. Чем чаще такое происходит, тем у жертвы больше веры, что это правда. Она начинает думать, что не достойна лучшего.



Обвинения и вина



Нередко такими вещами занимаются люди, которые сами вели себя неправильно. Они перекладывают свою вину на партнера или просто придумывают обвинения, чтобы сохранить чувство контроля.



Созависимость



Это может работать двумя способами. Обидчик делает так, что жертва полностью от него зависит во всех потребностях — жилье, финансах, поддержке. В ином случае партнер ставит свои желания выше всего и заставляет другого их обеспечивать.



Эмоциональное пренебрежение



Вместо того чтобы разрешить возникший в отношениях конфликт, партнер может уйти из дома, не отвечать на звонки. Его задача заставить себя искать, пожалеть, почувствовать вину за то, что произошло.



Изоляция



Обидчик активно препятствует доступу друзей и семьи. Он может представить жертву с плохой стороны, чтобы от нее все отвернулись.

