В одно ухо влетает, в другое — вылетает: что делать, если ребенок вас не слушает
Foto: Shutterstock

"Мой ребенок очень невнимательный", — так часто жалуются родители школьников. Психофизиолог объяснила, с чем это может быть связано, и дала рекомендации, как можно облегчить жизнь таким детям — об этом пишет doctorpiter.ru

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"В одно ухо влетело, из другого вылетело", — так говорят о невнимательных детях. Они забывают то, что им по сто раз повторяют взрослые, буквально не слышат, что говорит учитель, путают задания, не могут сразу запомнить простые инструкции, приходят не к тому уроку и так далее.

Причем чаще всего эта детская невнимательность связана именно со слуховой информацией. В чем тут дело и можно ли улучшить ситуацию — объясняет психолог Виктория Ефимова.

Почему ребенок "не слышит"


"Слуховая система человека устроена очень сложно. Это не только уши, но и огромное количество путей и центров в мозге, — объясняет психофизиолог Виктория Ефимова. — На этом пути происходит многоуровневая переработка мозгом слуховой информации. И даже если у ребенка нет нарушений слуха, в некоторых случаях часть информации может искажаться или теряться".

Эксперт уточняет, что это происходит из-за функциональной незрелости слуховой системы.

"Чаще всего это случается с теми детьми, которые перенесли внутриутробную гипоксию, — рассказывает Виктория Ефимова. — Слуховая система активно развивается еще до рождения ребенка, и она очень чувствительна к недостатку кислорода. Из-за гипоксии больше всего страдают скоростные характеристики обработки слуховой информации, а также способность воспринимать речь в шуме".

В дошкольном возрасте таким детям не нравится слушать книги, у них часто бывают логопедические проблемы. А у детей школьного возраста, у которых плохо работает слуховая система мозга, проявляются вот такие особенности:

  • ребенок не сразу откликается, когда к нему обращаются;
  • плохо запоминает инструкции, если в них более двух частей;
  • не может быстро определить, откуда доносится звук, — крутит головой;
  • часто переспрашивает "что?", а потом отвечает;
  • в шуме становится более рассеянным.

"Эффект вечеринки с коктейлем"


"Иногда трудности с восприятием слуховой информации становятся заметны у ребенка только с началом обучения в школе, — рассказывает психофизиолог. — Причем, если ребенок занимается один на один с логопедом или репетитором, проблемы со слуховым вниманием могут не проявляться. Объясняется это "эффектом вечеринки с коктейлем". Так это явление называют нейрофизиологи".

Вот в чем его суть. Даже на самом шумном празднике или концерте мы можем слушать человека, с которым разговариваем, — даже если его голос значительно тише, чем другие звуки.

"Это возможно благодаря тому, что в слуховой системе нашего мозга есть механизм, который в автоматическом режиме выделяет главный на данный момент звуковой сигнал, "приглушая" все конкурирующие звуки. Нам для этого не нужно прикладывать никаких усилий, если этот механизм работает корректно", — объясняет Виктория Ефимова.

Так вот детям, у которых плохо работает слуховая система мозга — тем самым, которые все пропускают мимо ушей, — надо приложить настоящие волевые усилия, чтобы услышать учителя, сосредоточиться на его голосе.

Возможно, вы возразите, что школа — это все-таки не вечеринка с коктейлем. На самом деле даже в самом тихом классе уровень шума во время урока составляет не менее 60 дБ. То есть он сравним с уровнем громкости речи

По словам психофизиолога, кричать на такого ребенка и требовать, чтобы он был повнимательнее, почти бесполезно.

"Поверьте, дети и так делают все что могут. Просто им приходится тратить на это значительно больше энергии, чем другим ученикам. Они устают — и из-за этого способность к обучению еще больше снижается", — выступает в защиту детей Виктория Ефимова.

Ребенок невнимательный — что делать?

  • Учите ребенка опираться на зрительную информацию — ему будет проще читать задание, чем слушать.
  • В учебных классах нужно свести к минимуму уровень реверберации — "эхо" еще больше затрудняет восприятие речи. Помогут ковры, шторы, пробковые доски для информации.
  • Дома во время выполнения уроков не должен фоном работать телевизор.
  • В классе ребенку будет легче воспринимать информацию на слух, если он будет сидеть напротив учителя, а не сбоку.
  • Читайте ребенку книги, даже если он не любит слушать.
  • Занятия музыкой и танцами помогают развитию слуховой системы.
  • Есть специальные аппаратные аудиотренинги, которые улучшают работу слуховой системы: метод Альфреда Томатиса, TLP, inTime и другие. Эти тренинги эффективны как для детей, так и для взрослых.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Oт вековых традиций к наградам за инновации. За кулисами производства Smiltenes piens
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае