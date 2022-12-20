В одно ухо влетает, в другое — вылетает: что делать, если ребенок вас не слушает

"Мой ребенок очень невнимательный", — так часто жалуются родители школьников. Психофизиолог объяснила, с чем это может быть связано, и дала рекомендации, как можно облегчить жизнь таким детям — об этом пишет doctorpiter.ru

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"В одно ухо влетело, из другого вылетело", — так говорят о невнимательных детях. Они забывают то, что им по сто раз повторяют взрослые, буквально не слышат, что говорит учитель, путают задания, не могут сразу запомнить простые инструкции, приходят не к тому уроку и так далее.

Причем чаще всего эта детская невнимательность связана именно со слуховой информацией. В чем тут дело и можно ли улучшить ситуацию — объясняет психолог Виктория Ефимова.

Почему ребенок "не слышит"



"Слуховая система человека устроена очень сложно. Это не только уши, но и огромное количество путей и центров в мозге, — объясняет психофизиолог Виктория Ефимова. — На этом пути происходит многоуровневая переработка мозгом слуховой информации. И даже если у ребенка нет нарушений слуха, в некоторых случаях часть информации может искажаться или теряться".

Эксперт уточняет, что это происходит из-за функциональной незрелости слуховой системы.

"Чаще всего это случается с теми детьми, которые перенесли внутриутробную гипоксию, — рассказывает Виктория Ефимова. — Слуховая система активно развивается еще до рождения ребенка, и она очень чувствительна к недостатку кислорода. Из-за гипоксии больше всего страдают скоростные характеристики обработки слуховой информации, а также способность воспринимать речь в шуме".

В дошкольном возрасте таким детям не нравится слушать книги, у них часто бывают логопедические проблемы. А у детей школьного возраста, у которых плохо работает слуховая система мозга, проявляются вот такие особенности:

ребенок не сразу откликается, когда к нему обращаются;

плохо запоминает инструкции, если в них более двух частей;

не может быстро определить, откуда доносится звук, — крутит головой;

часто переспрашивает "что?", а потом отвечает;

в шуме становится более рассеянным.

"Эффект вечеринки с коктейлем"



"Иногда трудности с восприятием слуховой информации становятся заметны у ребенка только с началом обучения в школе, — рассказывает психофизиолог. — Причем, если ребенок занимается один на один с логопедом или репетитором, проблемы со слуховым вниманием могут не проявляться. Объясняется это "эффектом вечеринки с коктейлем". Так это явление называют нейрофизиологи".

Вот в чем его суть. Даже на самом шумном празднике или концерте мы можем слушать человека, с которым разговариваем, — даже если его голос значительно тише, чем другие звуки.

"Это возможно благодаря тому, что в слуховой системе нашего мозга есть механизм, который в автоматическом режиме выделяет главный на данный момент звуковой сигнал, "приглушая" все конкурирующие звуки. Нам для этого не нужно прикладывать никаких усилий, если этот механизм работает корректно", — объясняет Виктория Ефимова.

Так вот детям, у которых плохо работает слуховая система мозга — тем самым, которые все пропускают мимо ушей, — надо приложить настоящие волевые усилия, чтобы услышать учителя, сосредоточиться на его голосе.